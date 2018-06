Big Book Festival 2018 odbędzie się 22-24 czerwca w Warszawie w przestrzeni Fun Park & Arena Wspinaczkowa przy ul. Merliniego 2. - To będzie festiwal porywający umysłowo i uczuciowo. Pokażemy, że literatura może być intensywnym doznaniem – mówią Anna Król i Paulina Wilk z Fundacji „Kultura nie boli“, po raz szósty organizujące międzynarodowy Duży Festiwal Czytania.

Tegoroczna edycja Big Book Festival 2018 odbędzie się w dniach 22-24 czerwca pod hasłem EKSPEDYCJA. ZAPOMNIJ O GRANICACH! – będzie poruszać wyobraźnię, zachęcać do odkrywania nieznanych rejonów geograficznych, tematycznych i literackich. Tym razem adresem eksperymentującego z przestrzenią festiwalu będzie arena wspinaczkowa w Warszawie.- Poruszymy każdy neuron i mięsień. Sprawimy uczestnikom wiele radości, damy okazję do zachwytu, zadziwienia i wzruszenia. Stworzymy też klimat beztroski tak, aby tysiące czytających poczuły, że otwiera się przed nimi wspaniały wyobrażony świat literatury – zapowiadają organizatorki i zapraszają do udziału w nietypowych formach spotkań.Na otwarcie "Mam na imię kobieta"Spektakl multimedialny i koncert na żywo. Opowieść o feminizmie, wolności i zniewoleniu rozpisana na głosy.Występują: Aleksandra Justa, Gabriela Muskała, Justyna Wasilewska i Julia Wyszyńska.Muzyka: Radek Łukasiewicz, wykona zespół w składzie: Matylda Damięcka – głos, Grzegorz Śluz – perkusja, Radek Łukasiewicz – gitara, bas, głos.Reżyseria Anna Król, choreografia Marta Ziółek.GODZ. 21.00, ARENAUWAGA: BILETY! 15 PLNBilety do kupienia na stronie bilety24.pl oraz w Big Book Cafe (J. Dąbrowskiego 81).W czasie festiwalu, bilety dostępne także w Centrum Festiwalowym, ul. Merliniego 2 (płatność gotówką).LEKCJA ODPADANIADwie drużyny śmiałków wchodzą po pionowej ścianie asekurowane przez wspaniałych himalaistów. Na wyżyny wspinają się talenty pisarskie i dziennikarskie. BEZPIECZNE ÓSEMKI:Roman Bielecki OP, Renata Kim, Jan Niebudek, Adam Szaja, Piotr Trybalski, Weronika Wawrzkowicz. Asekuruje i zagrzewa: Kinga Baranowska. Trenuje Szymon Łodziński. KONTRA ZAKRĘCONE HMS’Y: Kamil Bałuk, Aleksandra Boćkowska, Anna Król, Wojciech Kuczok, Katarzyna Puzyńska. Asekuruje i mobilizuje: Piotr Pustelnik. Trenuje Michał Łodziński. Rywalizację komentuje i emocje rozpala JACEK KACZYŃSKI.GODZ. 12.00, ARENA7 DNI: PRZEMOC RÓWIEŚNICZATrening pewności siebie. Jak radzić sobie z agresją słowną, bronić się przed byciem obrażanym lub ośmieszanym. Warsztat dla młodzieży 12-16 lat. Prowadzą JOANNA WĘGRZYNOWSKA i HUBERT CZEMIEROWSKI Stowarzyszenie „Bliżej dziecka”UWAGA: ZAPISY! Napisz: spotkania@big-book.plGODZ. 12.00, PLAC ZABAWPRZYJACIEL DO ZADAŃ SPECJALNYCHO psach, które ratują życie, prowadzą niewidomych, pomagają starszym i dbają o nasze bezpieczeństwo mówi BARBARA GAWRYLUK. Rozmawia KATARZYNA STOPARCZYK. Zapraszamy małych, dużych oraz psy!GODZ. 12.00, OGRÓDNA ZAWSZE RAZEM!O przyjaźniach zawartych w dzieciństwie, o bliskości bez uprzedzeń, chłopaczarskich i dziewczyńskich sposobach na bycie razem z norweską autorką MARIĄ PARR rozmawia Joanna Olech. Zapraszamy małych i dużych!GODZ. 12.00, ŁĄKAKAŻDY PISAĆ MOŻE? OKRĄGŁY STÓŁ BLOGERÓW I WYDAWCÓWO tym, jak czytelnicy wchodzą w rolę recenzentów i czy w sieci można stworzyć dobrą krytykę literacką – dyskutują blogerzy i promotorzy książek. Prowadzi Justyna Dżbik-KlugeGODZ. 12.00, OKRĄGŁY STÓŁZADURZENIE: PRZEMOC NA RANDCETrening szacunku i stawiania granic. Jak reagować na przemoc, jak jej unikać i czym jest asertywność. Warsztat dla młodzieży 14-18 lat. Prowadzą MAJTA KUŹMICZ i AGNIESZKA ŁUKOWIAK. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska LiniaUWAGA: ZAPISY! Napisz: spotkania@big-book.plGODZ. 12.00, POKÓJ PRÓBKRZYWDA: SAMOOKALECZENIETrening wrażliwości i reagowania. Jakie powody i uczucia towarzyszą samookaleczaniu, do kogo się zwracać. Warsztat dla młodzieży 12-15 lat. Prowadzą LUCYNA KICIŃSKA i ALEKSANDRA MACHNIAKFundacja Dajemy Dzieciom Siłę.UWAGA: ZAPISY! Napisz: spotkania@big-book.plGODZ. 12.00, WARSZTATDZIEŃ, W KTÓRYM ZOSTALIŚMY SAMIO niebezpieczeństwach izolacji i wizji świata znów podzielonego granicami mówi islandzka autorka SIGRÍÐUR HAGALÍN BJÖRNSDÓTTIR. Rozmawia Renata KimGODZ. 14.00, ARENATROSKAO dzieciach, które przejmują opiekę nad dorosłymi i nierównowadze w relacjach, mówi brytyjska autorka EVE AINSWORTH. Rozmawia Katarzyna Pruchnicka. Zapraszamy małych i dużych!Partnerem wydarzenia jest British Council.GODZ. 14.00, PLAC ZABAWZBRODNIA À LA MODEO tym, jak literackie morderstwa idą z duchem czasu i o swym najnowszym zabójstwie wśród imigrantów z Afryki mówi francuski autor MICHEL BUSSI. Rozmawia Anna SańczukGODZ. 14.00, OGRÓDW DRODZEO medytacji i ciszy pieszych wędrówek, o poznaniu siebie, granicach wysiłku i wierze w cel mówią himalaistka KINGA BARANOWSKA i zakonnik ROMAN BIELECKI OP. Prowadzi Łukasz WojtusikGODZ. 14.00, PODWÓRKODZIKIE ZIOŁAO sile czerpanej z natury, o roślinach, które leczą mózg i oddech, o diecie z kwiatów i liści mówi szwedzka autorka LISEN SUNDGREN. Prowadzi Katarzyna SroczyńskaGODZ. 14.00, ŁĄKAOSIEM TYSIĘCY METRÓWO planowaniu wyprawy wysokogórskiej oraz emocjach, jakie wiążą się ze zdobywaniem ośmiotysięczników, mówią PIOTR PUSTELNIK – zdobywca Korony Himalajów oraz PIOTR TRYBALSKI – fotograf i podróżnik.UWAGA: ZAPISY! Napisz: spotkania@big-book.pl – ZAPISY ZAKOŃCZONE. BRAK WOLNYCH MIEJSCGODZ. 14.00 EKSPEDYCJA GÓRSKAMOKOTÓW NO LIMITSSPACERIdziemy trasą przedwojennych marzycieli: baloniarzy, lotników i sportowców. Prowadzi ADRIAN SOBIESZCZAŃSKIGODZ. 14.00, Start: Centrum Festiwalowe BBFRODZINA – ŚLEDZTWO GENETYCZNEO wyprawie tysiące lat wstecz i fascynującym dochodzeniu, które wykazało, że niemal wszyscy jesteśmy ze sobą spokrewnieni, mówi szwedzka autorka KARIN BOJS. Rozmawia Karolina GłowackaGODZ. 16.00, ARENALADY ON THE TRAILOn following in the footsteps of a forgotten pioneer climber Dorothy Pilley and on magnetism of the mountains speaks DAN RICHARDS, British author and traveller. Host: Tomek MichniewiczENGLISH ONLY! In partnership with British Council.16.00, PLAC ZABAWSTULECIE GŁUPOTY?O tym, co technologie cyfrowe zrobiły z wiedzą, o planetarnej bezmyślności i niezbędnej ofensywie uniwersytetów mówi francuski filozof BERNARD STIEGLER. Prowadzi Tomasz StawiszyńskiGODZ. 16.00, OGRÓDAUDYCJA “POCZYTALNI” TOK FMNA ŻYWO Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCISpieramy się o nowe powieści “Jak przemijający cień” Antonia Muñoz Moliny oraz “Lód” Laline Paull.GODZ. 17.00, PODWÓRKOZIELONO MIO przyrodzie, która bywa ostatnim przyjacielem człowieka i o ucieczce od klaustrofobii w zieleń mówi czeska autorka ANNA BOLAVÁ. Prowadzi Teresa DrozdaGODZ. 16.00, ŁĄKACIEMNO WSZĘDZIE, GŁUCHO WSZĘDZIE – CO TO BĘDZIE…?OKRĄGŁY STÓŁ ARTYSTÓW I CZYTELNIKÓWO tym, jakiej Polski życzylibyśmy sobie na kolejne 100 lat, dyskutują:JOANNA BATOR, PIOTR CIEPLAK, GABA KULKA, BORYS LANKOSZ, JAROSŁAW MIKOŁAJEWSKI, MARIAN PILOT, MAREK RACZKOWSKI, MICHAŁ RUSINEK, KLEMENTYNA SUCHANOW, TEN TYP MESDebatę prowadzi żelazna dama – Katarzyna Janowska.GODZ. 16.00, OKRĄGŁY STÓŁCzytelników, chętnych do tego, by usiąść przy okrągłym stole i wziąć udział w debacie, prosimy o zgłoszenia pod adresem: spotkania@big-book.plODDECH BEZ TLENUO swoim pierwszym szczycie, o tym jak rozmawia z górami, o marzeniu zdobycia Korony Himalajów mówi KINGA BARANOWSKA – himalaistka i podróżniczka. Pyta ROMAN BIELECKI – ksiądz i wędrowiec.UWAGA: ZAPISY! Napisz: spotkania @big-book.pl – ZAPISY ZAKOŃCZONE. BRAK WOLNYCH MIEJSCGODZ. 16.00, EKSPEDYCJA GÓRSKAPOPRZEZ CIAŁO. TRANSPLANTACJE W LITERATURZEWarsztat dla dorosłych.Zainspirowani literaturą i kinem science-fiction badamy kierunki rozwoju medycyny, jej granice etyczne i nowe pojęcia tożsamości. Prowadzą JOANNA JEŚMAN I KAROL JACHYMEK – Uniwersytet SWPS. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Uniwersytet SWPS.UWAGA: ZAPISY! Napisz: spotkania@big-book.plGODZ. 16.00, POKÓJ PRÓBINTO THE URBAN WILDWalk with LISEN SUNDGREN and discover the herbal treasures of the city ENGLISH ONLY!GODZ. 16.00, Start: Centrum Festiwalowe BBFPRZYSZŁOŚĆ ISLAMUO wielkiej zmianie, która dokonuje się w cywilizacji muzułmańskiej i o roli, jaką w nowym Islamie odgrywają kobiety, mówi brytyjski pisarz i badacz ZIAUDDIN SARDAR. Rozmawia Jerzy Haszczyński.Partnerem wydarzenia jest British Council.GODZ. 18.00, ARENAJAK PISARZ Z PISARKĄ czyli JAK ŚLEDCZY Z ARCHEOLOŻKĄWOJCIECH CHMIELARZ oraz MARTA GUZOWSKA zastawiają na siebie fabularne pułapki. Kto wyjdzie z cało, a kto padnie trupem?GODZ. 18.00, PLAC ZABAWALFABET OSOBISTY KRZYSZTOFA VARGIRefleksje i anegdoty improwizowane.Pisarz w podwójnym ogniu pytań Agaty Passent i Anny Król.GODZ. 18.00, OGRÓDFANTASTYCZNE EKSPEDYCJE: ZAKAZANE PRZESTRZENIEO motywie wyprawy, który od XIX wieku żyje w książkach science-fiction.O podróżach w obcość i nieodkrytych terytoriach. Opowiada PAWEŁ PYRKA – Uniwersytet SWPSPartnerem merytorycznym wydarzenia jest Uniwersytet SWPS.GODZ. 18.00, PODWÓRKOJAK KRZYWDZIMY ZWIERZĘTAO braku empatii wobec innych istot żywych i o wielu rodzajach cierpienia, jakie im zadajemy mówi weganin DARIUSZ GZYRA. Rozmawia Ewa SiedleckaGODZ. 18.00, ŁĄKAMISJA ROSETTAO jednej z najambitniejszych wypraw w historii eksploracji kosmosu. Sześć miliardów kilometrów, siedem lat lotu sondy i największe pytanie: skąd wzięło się życie na Ziemi?Opowiada JAN POMIERNY, Science Now.UWAGA: ZAPISY! Napisz: spotkania@big-book.pl – ZAPISY ZAKOŃCZONE. BRAK WOLNYCH MIEJSCGODZ. 18.00, EKSPEDYCJA KOSMICZNAPOWIEŚĆ TO STAN UMYSŁUO subtelnych związkach życia i literatury, dojrzewaniu i powieściopisarstwie, które umożliwia bycie kimś innym, mówi hiszpański autor ANTONIO MUÑOZ MOLINA. Rozmawia Jarosław GugałaGODZ. 20.00, ARENA“CZARODZIEJSKA GÓRA” – KONCERT CZYTANYAktorska interpretacja najsłynniejszej powieści Tomasza Manna.Podróż w bezczas i pytania o niepewne jutro. W reżyserii i opracowaniu muzycznym ŁUKASZA GARLICKIEGO I JACKA JĘDRASIKAGODZ. 20.00, PLAC ZABAWZIELONE ŚNIADANIEROŚLINNA KUCHNIA KUKBUKAKulinarna pochwała potraw pochodzących z ziemi, słońca i natury.Jemy i rozmawiamy o filozofii wegetarianizmu w towarzystwie SZYMONA DROBNIAKA, ERYKA WAŁKOWICZA oraz LISEN SUNDGREN. Prowadzi i częstuje DARIA PAWLEWSKAGODZ. 11.00, OKRĄGŁY STÓŁPASZTETY, DO BOJU!O wyzwoleniu z kompleksów, przebudzeniu dziewczyn, nowej energii dziewuch i dam z francuską autorką CLÉMENTINE BEAUVAIS rozmawia Anna Dziewit-Meller. Zapraszamy małych i dużych!GODZ. 12.00, PLAC ZABAWJOGA Z KSIĄŻKĄTrening z KASIĄ BEMNaucz się, jakie pozycje są najlepsze do czytania w domu, na trawie i plaży, jak relaksować oczy i odprężyć kręgosłup po godzinach spędzonych na lekturze. Zabierz przyjaciela, książkę i matę (lub wypożycz je na miejscu), pobierz numerek i czytaj zdrowo!GODZ. 12.00, OGRÓDO CZYM SZUMIĄ MIRABELKICo wiedzą o nas drzewa? Co by powiedziały o wielkich wydarzeniach i codziennych radościach, gdyby mogły? Wyobraża sobie CEZARY HARASIMOWICZ. Prowadzi Weronika Wawrzkowicz. Zapraszamy małychi dużych!GODZ. 12.00, ŁĄKAHISTORIA JEDNEJ ULICYSPACEROd Parku Morskie Oko aż do Big Book Cafe, wędrujemy ulicą Szustra (dziś Dąbrowskiego), poznając willę prezydenta, dom króla futer, adresy poetów i pisarzy. Prowadzi KAMILA GELERTGODZ. 12.00 Start: Centrum Festiwalowe BBFEKSPEDYCJA – STO LAT NIEPEWNOŚCIO poszukiwaniach zaginionych w XIX w. polarników. O dążeniu do prawdy i Arktyce, która stała się miłością jej życia, mówi szwedzka autorka i lekarka BEA UUSMA. Rozmawia Jarosław Kuźniar.GODZ. 14.00, ARENAJAK PISARKA Z PISARKĄ czyli JAK LILKA Z JOLANTĄMAŁGORZATA KALICIŃSKA oraz SYLWIA CHUTNIK dyskutują o tym, czego naprawdę pragną różne kobiety w książkach i na co dzień.GODZ. 14.00, PLAC ZABAWTOPNIENIE ŚWIATAO eko-thrillerach i globalnym ociepleniu, które staje się scenografią naszego życia, mówi brytyjska autorka LALINE PAULL. Rozmawia Marta Perchuć-Burzyńska.Partnerem wydarzenia jest British Council.GODZ. 14.00, OGRÓDNIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZA?O tym, czy możemy wyzwolić się z historii – własnej i zbiorowej, a także o tym, jak przeszłość powstrzymuje naszą wyobraźnię, mówią MIKOŁAJ GRYNBERG, AGATA TUSZYŃSKA I EWA WINNICKA. Rozmawia Katarzyna BorowieckaGODZ. 14.00, PODWÓRKOCO W TRAWIE PISZCZYJedna łąka, a na niej nawet 300 gatunków zwierząt, 60 gatunków roślin i wielka oczyszczalnia wody. Dlaczego przyszłość miast zależy od łąk i ile życia się w nich kryje. Opowiada MACIEJ PODYMA – Fundacja ŁąkaGODZ. 14.00, ŁĄKAŻYCIE Z KARĄ ŚMIERCIO codzienności skazanych na najwyższy wymiary kary w Teksasie, o kochaniu przez kraty i prozie więziennictwa mówią holenderska reporterka LINDA POLMAN oraz JUSTYNA KOPIŃSKA. Prowadzi Emilia Padoł.GODZ. 16.00, ARENA“CZARNY OBELISK” – KONCERT CZYTANYAktorska interpretacja powieści Ericha Marii Remarque’a o świecie po końcu świata. Czy wciąż boimy się wojny i jak pozostać sobą w obliczu katastrofy. W reżyserii i opracowaniu muzycznym ŁUKASZA GARLICKIEGO I JACKA JĘDRASIKAGODZ. 16.00, PLAC ZABAWIMAGINING CITIESKAREN McCARTHY WOOLF – British poet and performer reads form her latest book and talks on the future of poetry in an urban landscape.In partnership with British Council.SUN, 24.06, 16.00, OGRÓDDALEKA PÓŁNOCSto lat po zaginięciu ekspedycji polarnej młoda kobieta próbuje rozwikłać zagadkę.Jak dotrzeć do prawdy, gdy wszelkie ślady skrywa lód?Opowiada BEA UUSMA.UWAGA: ZAPISY! Napisz: spotkania@big-book.pl – ZAPISY ZAKOŃCZONE. BRAK WOLNYCH MIEJSCND, 16.00 EKSPEDYCJA POLARNAFANTASTYCZNE EKSPEDYCJE: LUNATYK NA KSIĘŻYCUO Teodorze Tripplinie, zapomnianym polskim podróżniku, lekarzu i prekursorze literatury przepowiadającej loty w kosmos. Opowiada JOANNA MIKOŁAJCZUK – Uniwersytet WarszawskiGODZ. 16.00, PODWÓRKOHIPOKRYZJAO naszych relacjach ze zwierzętami i o tym, jak przestaliśmy je rozumieć, mówi ANDRZEJ KRUSZEWICZ, dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Prowadzi ŁUKASZ KAMIŃSKIGODZ. 16.00, ŁĄKAPLANETA KOBIETOKRĄGŁY STÓŁ PISAREK EUROPEJSKICH I CZYTELNIKÓWCo by się zmieniło, gdyby kobiety rządziły światem? Wyobrażają sobie: JANA BEŇOVÁ – SŁOWACJA, CLÉMENTINE BEAUVAIS – FRANCJA, HILA BLUM – IZRAEL, SVETLANA CÂRSTEAN – RUMUNIA, SYLWIA CHUTNIK – POLSKA, PETRA HŮLOVÁ – CZECHY, KRISTINA STOLTZ – DANIA, DALIA STAPONKUTĖ – LITWA, KATARZYNA SURMIAK-DOMAŃSKA – POLSKA, TATIANA ȚÎBULEAC – MOŁDAWIA.Czytelników, chętnych do tego, by usiąść przy okrągłym stole i wziąć udział w debacie, prosimy o zgłoszenia pod adresem: spotkania@big-book.plDebatę prowadzi pierwszorzędny agent wywiadu – Michał NogaśPartnerem wydarzenie jest EUNIC – European Union National Institutes for CultureGODZ. 16.00, OKRĄGŁY STÓŁBARD NA SIELCACHSPACERW poszukiwaniu Stanisława Grzesiuka. Idziemy tropem “niesłodkiego dzieciństwa” i chłopaków z ferajny. Prowadzi ADRIAN SOBIESZCZAŃSKI.GODZ. 16.00 Start: Centrum Festiwalowe BBFPO NAS CHOĆBY POTOPO stuleciach wyrębu, brutalności ludzi wobec przyrody i swym ekologicznym opus magnum mówi amerykańska pisarka ANNIE PROULX. Rozmawia Magda Sendecka.GODZ. 18.00, ARENA“UTRACONA CZEŚĆ KATARZYNY BLUM” – KONCERT CZYTANYAktorska interpretacja głośnej powieści Heinricha Bölla. O tym, jak przemoc staje się odpowiedzią na przemoc, o ludziach bezbronnych wobec kłamstwa i złowrogiej sile słów. W reżyserii i opracowaniu muzycznym ŁUKASZA GARLICKIEGO I JACKA JĘDRASIKAGODZ. 18.00, PLAC ZABAWFANTASTYCZNE EKSPEDYCJE: POWŁOKI I GRANICEO przyszłości „istoty ludzkiej“ w dobie wtyczek i wszczepów, o cyberpunkowej wizji cielesności i sztucznej inteligencji, która pragnie mieć ciało. Opowiada ANNA WARSO – Uniwersytet SWPS. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Uniwersytet SWPS.GODZ. 18.00, PARKINGZANIM KTOKOLWIEK PRZECZYTAO pisarstwie intymnie. O przekraczaniu siebie i o tym, czy książka może uratować życie, rozmawiają: NATALIA FIEDORCZUK-CIEŚLAK, ROBIERT RIENT oraz ZYTA RUDZKA. Prowadzi Grażyna LutosławskaGODZ. 18.00, ŁĄKANA ZAMKNIĘCIE:ŚWIAT WEDŁUG DULSKICHStand-up literacki z muzyką na żywo . Barometr moralności naszego społeczeństwa i rozmowa o polskiej hipokryzji. Czy żyjemy na pokaz? Występują: pisarka Zośka Papużanka oraz aktorki: Katarzyna Kwiatkowska, Edyta Olszówka, Ilona Ostrowska jako panie Dulskie. Grają Żelazne Waginy!GODZ. 20.00, OGRÓDUWAGA: BILETY! 15 PLNBilety do kupienia na stronie bilety24.pl oraz w Big Book Cafe (J. Dąbrowskiego 81).W czasie festiwalu, bilety dostępne także w Centrum Festiwalowym, ul. Merliniego 2 (płatność gotówką).GOŚCIE ZAGRANICZNIpisze o młodzieży i dla nastolatków, w zaskakujący i pełen wyczucia sposób podejmuje trudne tematy. W powieściach „7 dni”, „Krzywda” czy „Zadurzenie” zajęła się m.in. samookaleczeniami, przemocą rówieśniczą, seksualnością. W jej książkach młodzi odnajdują siebie. Pracuje w szkole, ma rodzinę i stukniętego kota.francuska nowa gwiazda literatury młodzieżowej. Ma 28 lat, napisała kilkanaście książek, zdobyła wiele nagród i czytelników w różnych krajach. Polacy znają „Pasztety, do boju!” arcyzabawną opowieść o dojrzewaniu i akceptacji siebie. Beauvais jest wykładowczynią, ma doktorat z pedagogiki, pisze po francusku i angielsku.słowacka powieściopisarka i poetka. Jej powieść „Café Hyena/Plán odprevádzania” otrzymała w roku 2012 Nagrodę Unii Europejskiej w dziedzinie literatury i została przetłumaczona na 12 języków. Jest autorką trzech tomików poezji oraz czterech powieści. Pracowała jako redaktorka w dzienniku „Sme” oraz jako edytorka w Instytucie Teatralnym. Obecnie współpracuje z niezależnym „Dziennikiem N”.ważna dziennikarka radiowa, komentatorka i autorka wywiadów. Dobrze zna mechanizmy władzy i polityki. Jako autorka debiutowała książką „Wyspa” – połączeniem antyutopiiz political fiction, w której konfrontuje nas z wizją przywrócenia granic i odcięcia od świata.izraelska dziennikarka, od 17 lat pracuje jako redaktorka w jednym z największych izraelskich wydawnictw. Współpracowała z cała plejadą izraelskich pisarzy, m.in. z Etgarem Keretem i Eskholem Nevo. Urodziła się w Jerozolimie, gdzie mieszka również i dziś. Przebywała na Hawajach, w Paryżu i Nowym Jorku.znakomita dziennikarka naukowa i pisarka. Otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Sztokholmskiego i wiele nagród. W świecie zasłynęła książką „Moja europejska rodzina – ostatnie 54 000 lat”, która wiosną ukaże się w Polsce. To fascynujący zapis wyprawy genetycznej, jaką odbyła do kilkunastu krajów, by ustalić swe prehistoryczne i biologiczne korzenie.ceniona poetka i prozaiczka. W przełożonej na polski powieści „W ciemność” pisze o samotnym, dusznym życiu w postkomunistycznej miejscowości, o ucieczce do świata ziół i natury. Wzruszająco opowiada o obsesji, pokazuje studium rozpadu osobowości.jeden z najpopularniejszych pisarzy europejskich, jego książki zna 5 milionów czytelnikóww 35 krajach. Akcję powieści osadza w różnych rejonach Francji, łączy elementy kryminalnez głębią psychologiczną. W czerwcu w Polsce ukaże się jego nowa książka – „Mówili, że jest piękna”, historia zabójstwa rozgrywająca się wśród imigrantów w Marsylii.rumuńska poetka i tłumaczka. Zadebiutowała w 1994 r. zbiorowym tomikiem „Tablou de familie/Portret rodzinny”, za debiut indywidualny „Floarea de menghină/Kwiat w imadle” otrzymała nagrodę Związku Pisarzy Rumuńskich, czasopisma „România literară”, państwową nagrodę poetycką im. Mihaia Eminescu oraz nagrodę Radia România Cultural w kategorii poezja. Poezje Svetlany Cârstean tłumaczone są na liczne języki.czeska autorka powieści przetłumaczonych na ponad 10 języków, czterech sztuk teatralnych, scenarzystka. Laureatka wielu europejskich nagród literackich. Sztukę „Buňka Číslo” zaliczono do pięciu najlepszych europejskich sztuk politycznych berlińskiego Stueckemarktu 2017. Ostatnio przygotowała prasko-stuttgarcko-norymberską adaptację teatralną swojej ostatniej prozy „Stručné dějiny Hnutí”, feministycznej dystopii, wydanej jako powieść w kwietniu 2018 roku.poetka i performerka literacka, debiutowała jako nastolatka. Słynie z przejmujących odczytań swoich wierszy. Prezentowała je w Tate Modern, Victoria & Albert Museum i Barbican Centre, a także w Singapurze, Szwecji, na Karaibach. Ma angielskie i jamajskie korzenie. Nową antologię „An Aviary of Small Birds” poświęciła zmarłemu przy porodzie synowi.pisarz, dziennikarz i eseista, członek Królewskiej Akademii Hiszpańskiej. Cieszy się międzynarodowym uznaniem. Jego świetne powieści – „Zima w Lizbonie” i „Beltenebros” zostały zekranizowane, a najnowsza – „Jak przemijający cień” otrzymała właśnie nominację do nagrody Man Booker International, wiosną ukaże się w Polsce.gwiazda literatury dziecięcej, porównywana do Astrid Lindgren. Dwukrotnie już zdobyła najważniejsze norweskie wyróżnienie przyznawane autorom książek dla najmłodszych. Zasłynęła bestsellerowym „Gofrowym sercem”, opowieścią o prawdziwej przyjaźni. W czerwcu polscy czytelnicy poznają kontynuację tej historii – „Bramkarkę i morze”.pisarka, autorka scenariuszy i sztuk teatralnych. Urodziła się w Londynie jako dziecko indyjskich imigrantów, zdobyła stypendium na Oxfordzie i w Los Angeles. Powieściami zajęła się późno, ale z sukcesem. Opublikowała „Rój” – thriller rozgrywający się w pszczelim ulu. Nowa książka — „Lód” opowiada o przyszłości i topnieniu Arktyki, ukaże się po polsku wiosną.nagradzana reporterka, pracowała w strefach konfliktów zbrojnych i w Afryce. Polacy znają jej „Karawanę kryzysu” poświęconą kulisom pomocy humanitarnej. Wiosną ukaże się nowa książka „Laleczki skazańców. Życie z karą śmierci” pokazująca codzienność osób osadzonych w amerykańskich więzieniach i czekających na wykonanie wyroku pozbawienia życia.wybitna pisarka amerykańska, laureatka nagrody Pulitzera i National Book Award.Jest autorką zekranizowanego przez Anga Lee opowiadania „Tajemnica Brokeback Mountain” oraz „Kronik portowych” nakręconych z udziałem Julianne Moore i Kevina Spacey. Nowa powieść „Drwale”, uznawana za opus magnum autorki, rozgrywa się na przestrzeni 300 lat i jest świadectwem ekologicznej zagłady dokonanej przez ludzi.jest Walijczykiem, autorem subtelnych opowieści o pejzażach, naturze, relacji z otoczeniem. Z Robertem Macfarlane’em i Stanleyem Donwoodem pieszo wędrował przez Dorset, razem napisali „Holloway”. Przygotował antologię rozmów z wybitnymi artystami, jak Judi Dench i Bill Drummond. Podczas Big Book Festival przybliży historię Dorothy Pilley, swej pra-pra-ciotki i uznanej alpinistki, której poświęcił książkę „Climbing Days”.uważany za jednego z najważniejszych intelektualistów muzułmańskich, pisarz, publicystai krytyk. Współtwórca Instytutu Muzułmańskiego w Londynie i redaktor kwartalnika „Critical Muslim”. Jest autorem ponad 40 książek o islamie, nauce i kulturze współczesnej. W Polsce ukazała się „Mekka. Święte miasto”.litewska powieściopisarka, eseistka i tłumaczka z języka greckiego. Doktor filozofii na Uniwersytecie Cypryjskim. Jej najnowsza książka, zbiór esejów „Iš dviejų renkuosi trečią: mano mažoji odisėja“/Faced with Two Options, I Choose the Third. My Personal Odyssey” została doskonale przyjęta przez krytyków i czytelników. Książkę wyróżniono dwiema prestiżowymi litewskimi nagrodami literackimi. W swoim pisarstwie porusza tematy doświadczeń wielokulturowości, emigracji i multijęzykowości w świecie współczesnego globalizmu.znakomity filozof, zajmuje się wpływem technologii cyfrowych na życie społeczne. Założyłmiędzynarodowe towarzystwo Ars Industrialis, a także Instytut Badań i Innowacji przy Centre Pompidou. Napisał kilkanaście książek, w Polsce ukazała się „Wstrząsy. Głupota i wiedza w XXI wieku”.duńska powieściopisarka i poetka. Zadebiutowała w 2000 roku tomem wierszy „Seriemordere og andre selvlysende blomsterkranse/Seryjni mordercy i inne lśniące wianki z kwiatów”. Od tamtej pory wydaje wiersze, powieści, opowiadania i książki dla dzieci. Najnowsza jej publikacja to powieść „Som om/Jakby” o relacji rodziców i dzieci, miłości i rozwodzie. Prowadzi kierunek kreatywnego pisania Johan Borups Højskole w Kopenhadze oraz pisuje dla norweskiej gazety „Klassekampen”.pasjonatka natury — zgłębia i praktykuje wiedzę o tym, w jaki sposób bliskość przyrody pozwala utrzymać ciało w sprawności i sile. Jest botanikiem, zdobyła wykształcenie w dziedzinie zielarstwa i homeopatii. Organizuje warsztaty i spacery naukowe, współpracuje z szefami kuchni. Wiosną w Polsce ukaże się jej „Zielnik”.mołdawska dziennikarka i pisarka. W dzienniku „Flux” prowadziła popularną rubrykę „Poveşti adevărate/Prawdziwe historie”. Była wydawcą, reporterką i prezenterką wiadomości w stacji telewizyjnej PRO TV Chișinău, którą założyła wraz z gronem młodych dziennikarzy. Zadebiutowała zbiorem prozy „Fabule moderne/Nowoczesne bajki”. W 2017 roku wydała pierwszą powieść zatytułowaną „Vara în care mama a avut ochii verzi/To lato, gdy mama miała zielone oczy”. Od 2008 r. mieszka w Paryżu. Wychowuje dwoje dzieci i prowadzi blog tatianatibuleac.net.jest lekarką i pisarką. Poświęciła kilkanaście lat, by rozwikłać zagadkę zaginionej ekspedycji baloniarskiej na Biegun Północny. Sto lat po zniknięciu szwedzkich eksploratorów, przekopywała archiwa i zmarzniętą ziemię. Owocem tej pasji stała się „Ekspedycja”, książka-śledztwo pełna map i wykresów. Kiedyś ilustrowała książki dla dzieci. Teraz pracuje w szpitalu.GOŚCIE POLSCYabsolwent socjologii, filologii niderlandzkiej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Polskiej Szkoły Reportażu. Urodzony w Hannoverze, jest z Wrocławia, mieszka w Warszawie. Reportaże publikował w „Dużym Formacie” i „Przekroju” oraz w zbiorach książkowych „Grzech jest kobietą” i „Tutaj drzwi trzeba otwierać powoli”. Jego teksty były kilkukrotnie nominowane do Nagrody Newsweeka im. T. Torańskiej w kategorii Młody Talent. Opublikował znakomicie przyjęty reportaż „Wszystkie dzieci Louisa“.pisarka, kulturoznawczyni i filozofka. Pracowała jako adiunkt w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dla literatury porzuciła pracę naukową. Autorka m.in „Japońskiego wachlarza” oraz tłumaczonych na wiele języków powieści „Piaskowa Góra” i „Chmurdalia”. Laureatka Nagrody Literackiej NIKE 2013 za powieść „Ciemno, prawie noc”. W 2017 roku uhonorowana niemiecką nagrodą literacką im Stefana Heyma za całokształt twórczości w niemieckim tłumaczeniu.himalaistka, zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników. Na trzech z nich stanęła jako pierwsza Polka – Dhaulagiri, Manaslu i Kanczendzondze. Członkini kadry narodowej Polskiego Związku Alpinizmu we wspinaczce wysokogórskiej, a także Wiceprezes Klubu Wysokogórskiego Warszawa. Realizuje plan związany ze zdobyciem Korony Himalajów, sztuka ta nie udała się do tej pory żadnej Polce. Na wszystkie ośmiotysięczniki wspięła się bez używania tlenu z butli.nauczycielka jogi i medytacji, posiada tytuł Master of Yoga. O sobie mówi: “Robię tylko to, co kocham, dlatego kocham to, co robię.” Uwielbia dzielić się wiedzą na temat jogi, oddechu, medytacji, uważności. Uczy i pisze z pasją. Od lat prowadzi autorskie warsztaty, programy wyjazdowe i aktywnie propaguje jogę i zrównoważony styl życia.Pisze min dla: „Urody Życia”, „Jogi” oraz „Kukbuka”. Autorka bestsellerów książkowych: „Happy Detoks”, “Happy Uroda” oraz “Happy Joga”.dominikanin, absolwent prawa KUL oraz teologii PAT, od 2010 roku redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”, współautor zbioru rozmów „ Smaki życia”; czytelnik i podróżnik.dziennikarka i autorka książek non-fiction, współpracuje m.in. z „Gazetą Wyborczą” i „Wysokimi Obcasami Extra”. Wcześniej redaktorka w magazynach „Elle” i „Viva! Moda”. Autorka książki To nie są moje wielbłądy. O modzie w PRL, a także Księżyc z Peweksu, w której przybliżyła to, jak Polacy w czasach niedoboru przeżywali, definiowali i wytwarzali luksus. Pracuje nad kolejną książką i trochę ćwiczy, więc na Big Book Festival wdrapie się na ściankę wspinaczkową w słusznej sprawie.dziennikarka radiowa, w Trójce od ponad dekady. Przez te lata na antenie rozmawiała między innymi z Jane Birkin, Danym Boonem, Lennym Abrahamsonem czy Antonio Banderasem. Prezentowała materiały związane z kinem, zarażała słuchaczy popkulturą, prowadzi m.in. audycje „Do Południa” i wyszukuje uzdolnionych w konkursie Talenty Trójki.dziennikarka radiowa i telewizyjna.Wydawca porannych informacji w Radiu Tok Fm i autorka programów kulturalnych, współprowadząca audycję Poczytalni. W TVP Kultura od początku istnienia kanału – jako autorka wywiadów z najważniejszymi autorami i programów informacyjnych oraz publicystycznych. Na Big Book Festival grała już w koszykarskim Meczu o bibliotekę.autor kryminałów, pięciokrotnie nominowany do Nagrody Wielkiego Kalibru, nagrodzony nią w 2015 roku za „Przyjęcie”. Popularność przyniosła mu seria o komisarzu Mortce – jej druga część „Farma lalek” ma wkrótce trafić na duży ekran. Natomiast najnowszy kryminał „Zombie” od końca maja – w księgarniach.polska powieściopisarka i felietonistka. Działaczka społeczna i promotorka czytelnictwa. Kuratorka festiwali i inicjatyw literackich. Autorka powieści, książki historycznej, bajki dla dzieci, felietonów, opowiadań i rozmów oraz sztuk teatralnych. Laureatka Paszportu Polityki. Trzykrotnie nominowana do Nagrody NIKE. Nagradzana za działalność społeczną.reżyser teatralny, wykładowca, autor książki „O niewiedzy w praktyce, czyli droga do Portugalii”. Zrealizował kilkadziesiąt spektakli na scenach teatrów w całej Polsce. Od 2014 związany z Teatrem Narodowym. Laureat licznych nagród, m.in.: Paszportu Polityki i Nagrody im. Zygmunta Hubnera „Człowiek teatru” 2017. Ogrodnik (zaawansowany), ptasiarz (początkujący).publicystka, kompozytorka i wokalistka występująca jako Nathalie and The Loners. Jest psychopedagogiem, pracuje jako animatorka kultury, zajmuje się aktywizacją obywatelską w społecznościach lokalnych. W listopadzie 2016 nakładem Wielkiej Litery ukazała się jej debiutancka powieść „Jak pokochać centra handlowe”, za którą nagrodzona została Paszportem „Polityki”.psycholog, trener w Stowarzyszenia “Bliżej Dziecka” oraz „Spójrz Inaczej”. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.Amosa Komeńskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy profilaktyczno-edukacyjnej z dziećmi i dorosłymi. Prowadzi ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania przemocy w szkole. Jest autorem programu profilaktycznego dla dzieci młodszych pt. “Spotkania z Leonem”.polska reporterka związana od lat z „Gazetą Wyborczą”. Wydała dwa zbiory reportaży: „Beznadziejna ucieczka przed Basią” i „Żyletka”, a także opowieść reporterską pt. „Mokradełko”, która znalazła się w finale Nagrody Literackiej NIKE. Za książkę „Ku Klux Klan. Tu mieszka miłość” ponownie nominowana do NIKE oraz do Nagrody im. Beaty Pawlak.Biolog ewolucyjny na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz University of New South Wales in Sydney. Bada ptasie zwyczaje miłosne oraz wszystko, co jest związane z kolorem w naturze. Od niedawna zajmuje się także zwierzęcym życiem rodzinnym, próbuje zrozumieć dlaczego zwierzęta czasem współpracują. Gdy nie zajmuje się nauką, projektuje ilustracje i infografiki.dziennikarka radiowa, stworzyła audycje autorskie i reportaże radiowe. Znawczyni i entuzjastka kultury czeskiej. Współtworzy i prowadzi festiwale piosenki, pisze także ich teksty. Związana z różnymi antenami Polskiego Radia, ostatnio w RDC. Prowadzi bloga o teatrze i serwis poświęcony piosenkom artystycznym.aktor i muzyk. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. W 2008 roku dostał nagrodę dla najlepszego aktora festiwalu za rolę w filmie “Lekcje pana Kuki” (w reżyserii Dariusza Gajewskiego) na I Festiwal The East and the West w Orenburgu. Grał m.in. w “Bitwie warszawskiej, “Bożej podszewce”, “BrzydUli” i “Pitbullu”. Stworzył brawurowe zespoły muzyczne – Projekt Warszawiak i SoulTeeth.autorka książek, dziennikarka i tłumaczka. Absolwentka filologii szwedzkiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Radiu Kraków prowadzi autorski program o literaturze dla dzieci Alfabet. Książka Dżok. Legenda o psiej wierności została wpisana na Złotą Listę Fundacji ABC, zaś powieść Zuzanka z pistacjowego domu otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego. Laureatka nagrody IBBY za upowszechnianie czytelnictwa. Jej najnowsze książki „Pies na medal” tworzą serię przybliżającą czworonogi o towarzyszące ludziom w szczególnych sytuacji.licencjonowana przewodniczka po Warszawie. Pracę przed komputerem porzuciła na rzecz czynnego i aktywnego oprowadzania po swoim ukochanym mieście. Mieszka w stolicy od urodzenia, ale przez lata prawie jej nie znała. Kiedy zaczęła zgłębiać wiedzę na jej temat złapała bakcyla, a po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu z dumą prezentuje swoje miasto i jego niesamowitą historię. Z Big Book Festivalem wędrowała już nieraz, współtworzy też spotkania „Kierunek Mokotów“ w Big Book Cafe.dziennikarka radiowa, prowadzi weekendowe “Poranki Radia TOK FM” i sobotni “Magazyn TOK FM”, często podejmuje tematy naukowe. Wyróżniona w konkursie “Popularyzator Nauki 2016” organizowanym przez PAP i MNiSW. Współautorka wraz z prof. Jean-Pierrem Lasotą książki popularnonaukowej “Czy Wielki Wybuch był głośny?”fotograf i pisarz, z wykształcenia psycholog. Jego zdjęcia były prezentowane niemal na całym świecie. Autor albumów Dużo kobiet (2009), Auschwitz – co ja tu robię? (2010) oraz Ocaleni z XX wieku (2012). Wydał zbiór rozmów Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne (2014), tom opowiadań Rejwach (2016) oraz Księgę wyjścia (2018). Zajmuje się problematyką i historią polskich Żydów w XX wieku. Przyjmuje szczególną perspektywę dialogu, koncentrując się na spotkaniu z innymi, otwarciu na ich przeżycia i historie.dziennikarz telewizyjny i radiowy, felietonista. Gospodarz „Wydarzeń” w Polsacie. Zbiór jego felietonów i tekstów poświęconych Polsce i Polakom „Doskonale a nawet gorzej” ukazał się w 2012 r. Ukończył iberystykę na UW. Pasjonuje się piosenką autorską, jest współzałożycielem Zespołu Reprezentacyjnego, popularyzatorem twórczości Brassensa i Nohavicy.jest archeologiem i pisarką. Pracowała w Troi, w najbardziej prestiżowych wykopaliskach świata. Autostopem zjeździła całą Turcję, wyspy greckie i pół basenu Morza Śródziemnego. Mieszkała w wielu miejscach na świecie, nie zawsze bezpiecznych. Żyje z rodziną w Wiedniu i tam pisze swoje książki. Współprowadzi portal „Zbrodnicze siostrzyczki”. Laureatka Nagrody Wielkiego Kalibru w 2013 za debiut literacki – Ofiarę Polikseny.działacz społeczny, publicysta, badacz. Zajmuje się kwestiami etycznymi związanymi z relacjami człowieka z resztą zwierząt oraz estetyką. Jest autorem wielu artykułów naukowych i tekstów prasowych, regularnie uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Założył Stowarzyszenie Empatia, jest weganinem. W czerwcu ukaże się jego nowa książka „Dziękuję za świńskie oczy“ .scenarzysta, aktor, dramaturg, pisarz. Autor powieści dla dorosłych, sztuk teatralnych, słuchowisk radiowych i opowiadań dla dzieci. Współpracuje z najlepszymi polskimi reżyseriami. Jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej. Niedawno ukazała się jego wspomnieniowa „Saga czyli filiżanka, której nie ma”, a dla mniejszych czytelników – „Uśmiech” oraz „Mirabelka”.szef działu zagranicznego „Rzeczpospolitej“, absolwent Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Reporter i komentator spraw międzynarodowych. Pracował w Wilnie i Berlinie. Wydał zbiór reportaży z Niemiec Nie tylko pani Steinbach. Laureat pierwszej edycji Nagrody Polskiej Agencji Prasowej im. Ryszarda Kapuścińskiego (2011) za książkę Mój brat obalił dyktatora, w której znalazły się reportaże z krajów muzułmańskich — Tunezji, Egiptu, Libii, Jemenu, Maroka, Iranu, Turcji oraz Strefy Gazy.doktor kulturoznawstwa, filmoznawca związany z Uniwersytetem SWPS. Zajmuje się społeczną i kulturową historią kina i codzienności, zagadnieniem filmu i innych przekazów audio-wizualnych jako świadectw historycznych, problematyką ciała, płci i seksualności, a także wszelkimi przejawami kultury popularnej. Prowadzi warsztaty i szkolenia z edukacji kulturowej, myślenia projektowego i tworzenia innowacji społecznych. Współtwórca i wykładowca School of Ideas. Autor książki “Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych”, w której zajmuje się m.in. problematyką cielesności w kinie polskim.dziennikarka, szefowa działu kultury w Onet. Prowadzi tam m.in. cykle rozmów „Rezerwacja“ i „Siła kobiet“. Wcześniej dyrektor TVP Kultura, redaktor naczelna „Przekroju“. Z Piotrem Mucharskim prowadziła telewizyjne „Rozmowy na koniec wieku“, wcześniej związana także z „Polityką“ i „Gazetą Wyborczą“.doktor kulturoznawstwa i anglistka, związana z Uniwersytetem SWPS. Prowadzi badania o życiu w perspektywie posthumanistyki, studiów nad nauką i humanistyki medycznej. Współtwórczyni i wykładowczyni School of Ideas, nowoczesnego kierunku służącego projektowaniu innowacji społecznych i społeczno-biznesowych. Autorka książki „Żywa sztuka. Wielkowymiarowość bioartu w kontekście posthumanistycznym”, w której porusza tematy związane ze współczesną medycyną i biotechnologiami.muzyk, autor tekstów, copywriter, tworzy wartstwę tekstową do muzyki oraz przedstawień teatralnych m.in. z Teatrze Studio, Dramatycznym i Powszechnym w Warszawie. Współtworzył kilka offowych projektów muzycznych, jednym z nich jest Projekt Warszawiak stworzony z Łukaszem Garlickim.aktorka teatralna i filmowa, ukończyła wydział aktorski w Łódzkiej Filmówce. Związana z Teatrem Narodowym i często angażowana w najpopularniejszych polskich serialach, m.in. „Lekarze“, „Ojciec Mateusz“ czy „Komisarz Aleks“.dziennikarz, prezenter i producent telewizyjny, charyzmatyczny i optymistyczny. Związany był m.in. z MTV, Polsatem, Fokus TV oraz Atomic TV. Prowadził popularne reality show, produkował serie programów. Telewizje zna na wylot! Pasjonat książek, muzyki i wszelkich odmian kultury. Na Big Book Festival prowadził już rekord w liczbie osób czytających na wolnym powietrzu, tym razem będzie zagrzewał wspinających się pisarzy i dziennikarzy w LEKCJI ODPADANIA.pisarka, jedna z najpoczytniejszych w Polsce. Zanim opublikowała bestsellerowy i ekranizowany w telewizji „Dom nad Rozlewiskiem“ czy „Lilkę“, pracowała w szkołach jako nauczycielka, w telewizji jaki riserczerka i prowadziła własną agencję reklamową. Prowadzi bloga.dziennikarz i krytyk muzyczny, związany z „Gazetą Wyborczą“ i magazynem „Co Jest Grane 24“. Znawca scen warszawskich, entuzjasta Berlina, zatwardziały fan festiwalu SXSW w Austin w Teksasie, weganin i psiarz.absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, rocznego kursu prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy, Studium Terapii Narracyjnej (afiliacja Centre for Narrative Practice w Manchesterze). Od 14 lat współpracuje organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w świadczeniu pomocy telefonicznej i online. Jest autorką narzędzi edukacyjnych dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Od 2009 r. odpowiada m.in. za działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży oraz Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci.dziennikarka i publicystka tygodnika „Newsweek”. Pracowała też we „Wprost”, „Przekroju” i „Dzienniku”. Zaczynała od radia. Przez kilkanaście lat była związana z rozgłośniami: RMF FM, Trójką i Sekcją Polską BBC. Nie może żyć bez sportu. Uprawia taekwondo (ma czwarty dan), jeździ na snowboardzie, gra w golfa, uwielbia burleskę.dziennikarka radiowo-telewizyjna. Od 2016 roku związana z Radiem ZET. Wcześniej w Polskim Radiu – Czwórce i Jedynce. Wcześniej w Telewizji Polskiej prowadziła i redagowała program młodzieżowy “Rower Błażeja”. Przez siedem lat była gospodynią magazynu kulturalnego TVP Warszawa “Qadrans Qltury”. Prowadziła również program “Poziom 2.0” w TVP 2. Dziennikarstwo to jej życie, prowadzi spotkania z autorami, debaty i konferencje. Na Big Book Festival prowadziła bicie rekordu w liczbie osób czytających razem. Tym razem poprowadzi debatę Okrągłego Stołu BBF.wymyśliła i szefuje Big Book Festiwalowi. Jest autorką książki. „Rzeczy. Iwaszkiewicz intymnie“ oraz opracowania korespondencji miłosnej Jarosława Iwaszkiewicza do Jerzego Błeszyńskiego – „Wszystko jak chcesz“. Powołała do życia Fundację „Kultura nie boli“ oraz Big Book Cafe – nowe miejsce literackie w Warszawie. Projektuje i wydaje książki, tworzy oprawę estetyczną dla festiwalu, a gdy ma wolną chwilę wspina się, spaceruje z psem i dogląda pomidorów w ogródku.jest ornitologiem, podróżnikiem i direktorem Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, w którym utworzył Azyl dla ptaków. Przetłumaczył wiele prac ornitologicznych. Wykształcenia jest lekarzem weterynarii. Opublikował kilkanaście książek, najnowsza to „Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami“, w której pisze o tym, co go boli w naszym podejściu do innych istot żywych.pisarz i felietonista, pisze dla kina i teatru. Już za powieść „Gnój“ otrzymał Paszport Polityki, napisał scenariusz do głośnych filmów „Pręgi“ i „Senność“. Jest także speleologiem – bada jaskinie i wspina się w górach, kibicuje Ruchowi Chorzów i pisuje felietonu sportowe. Niedawno w Big Book Cafe debiutował w Stand-upie Literackim interpretują ‚Tango“ Mrożka. W roku 2017 ukazała się jego powieść „Czarna“ – historia oparta na autentycznych i tragicznych wydarzeniach.wokalistka, pianistka, autorka słów i muzyki, mama. Wydała pięć własnych płyt, śpiewała i grała na tuzinie innych. Koncertuje niestrudzenie w Polsce i okolicach (Berlin, Oslo, Tajpej), pisze również piosenki dla innych artystów (Hey, Reni Jusis, Piotra Zioły) i prowadzi audycję w Programie Trzecim Polskiego Radia (głowa.serce.baza).psycholożka, trenerka, certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zoopsychologiem. Od kilkunastu lat pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Związana z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia PTP oraz z Fundacją Projekt Starsi. Lubi spotkania z ludźmi, dużymi, małymi, młodymi i starymi.dziennikarz telewizyjny i podróżnik. Pracował w TVN i TVN 24, jest direktorem programowym w Onet i prowadzi program Onet Rano, w którym przeprowadza rozmowy wożąc nietuzinkowych gości ulicami Warszawy. Założył firmę organizującą unikalne wyjazdy w niedostępne rejony świata. Na Big Book Festival próbował już sił w interpretowaniu Mrożka i roli śledczego w duecie z Sophie Hannah.aktorka teatralna i filmowa, której popularność przyniosły telewizyjne wcielenia komediowe i serialowe. Uznanie krytyków zyskała m.in. za rolę w filmie „Dzień kobiet“.Prowadziła popularne audycje radiowe, współtworzy „Szkło kontaktowe“ w TVN 24.reżyser, aktor i scenarzysta filmowy, członek Europejskiej Akademii Filmowej. Autor filmów dokumentalnych i filmów fabularnych. Za debiutancki „Rewers” otrzymał nagrodę główną Złote Lwy na festiwalu filmowym w Gdyni oraz 8 Polskich Nagród Filmowych „Orzeł”, film był polskim kandydat do Oscara. Obecnie pracuje nad filmem „Ciemno, prawie noc”, który jest adaptacją powieści Joanny Bator.dziennikarka radiowa, pisarka, autorka słuchowisk radiowych, książek dla dzieci (najnowsza to „Bajki od rzeczy“), sztuk teatralnych (m.in. „Anioł za lodówką“, esejów, tekstów piosenek, wykładowczyni, moderatorka wydarzeń kulturalnych. Ma dyplom z filozofii, od lat związana jest z Polskim Radiem Lublin , otrzymała tytuł Mistrza Mowy Polskiej.psycholog Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalizacją społeczna psychologia kliniczna. Odbyła staż zawodowy w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” IPZ., a obecnie doskonali swoje kompetencje w Ośrodku pomocy i edukacji psychologicznej INTRA. Prowadzi konsultacje indywidualne oraz grupy edukacyjne i wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz pokrzywdzonych innymi przestępstwami.absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie zdobywania uprawnień pedagogicznych w Studium Pedagogicznym UJ. Związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie pracuje w Programie Pomocy Telefonicznej jako konsultantka Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz udzielając pomocy online.pisarka, blogerka i dziennikarka. Opublikowała m.in. „Damy, dziewczyny, dziewuchy. Historia w spódnicy”, „Gaumardżos. Opowieści z Gruzji” (wspólnie z Marcinem Mellerem), powieść „Disko”oraz „Górę Tajget”. Pracowała m.in. w TVN, gdzie polecała książki. Prowadzi literacki kanał video-blogowy bukbuk.pl.dziennikarz, reportażysta, fotograf, podróżnik i organizator wypraw. Autor czterech bestsellerowych, nagradzanych reportaży książkowych. Autor programu “Inny świat” w telewizji TTV, audycji “Mapa świata” w Radiu Zet (a wcześniej “Reszty świata” w Jedynce i “Trójka Przekracza Granice” w Trójce) i założyciel projektu Manufaktura Podróży. Członek jury Kolosów, najważniejszej nagrody podróżniczo-eksploratorskiej w Polsce.doktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, edytorka, naukowo zajmuje się literaturą popularną XIX-wieku: fantastyką, powieściami gotyckimi, horrorem oraz science fiction. Opublikowała edycję krytyczną Lunatyka podróż po Księżycu Teodora Tripplina Uczestniczy w przygotowaniu wydania dzieł zebranych Stanisława Przybyszewskiego.wielokrotnie nagradzany poeta, reporter, autor książek dla dzieci. Tłumacz literatury włoskiej. Ostatnio wydał m. in. zbiory wierszy „Listy do przyjaciółki” i „Basso continuo”; a także reportaże „Wielki przypływ” i „Terremoto”. Jego prace zostały przełożone na wiele języków. Pracuje w Muzeum Literatury w Warszawie.jest aktorką i autorką sztuk teatralnych, m.in. „Daily Soup“, wystawianej na deskach Teatru Narodowego z udziałem Danuty Szaflarskiej. W teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi grała m.in. w „Marylin Mongoł“ i sztukach reżyserowanych przez Barbarę Sass i Mariusza Grzegorzka. W kinie zasłynęła świetnymi rolami m.in. w filmach: „Moje córki krowy“, a także „Chce się żyć“ i „Wymyk“.dziennikarz radiowy, od roku 2010 związany z Trójką, gdzie współtworzy audycje audycjach takie jak: „Do Południa“ czy „Radiowy Dom Kultury“, na antenie zajmuje się zwykle kulturą i sztuką.dziennikarz radiowy i prasowy, związany z „Gazetą Wyborczą“. Jeden z najpopularniejszych dziennikarzy literackich, przeprowadza wywiady z pisarzami, poleca książki, realizuje materiały wideo oraz audycje internetowe. Przez lata pracował w radiowej Trójce, gdzie stworzył m.in. audycję „Z najwyższej półki“.autorka i ilustratorka książek dla dzieci i młodzieży, absolwentka ASP w Warszawie. Krytyk literacki, teksty (nie tylko o książkach dla dzieci) publikuje m.in. w „Gazecie Wyborczej” i „Tygodniku Powszechnym”. Do jej najpopularniejszych książek należy „Dynastia Miziołków”, za którą otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego.aktorka teatralna i filmowa, w dorobku ma m.in. głośne role w „ Spisie cudzołożnic“,„Lejdis“, „Ciele“ oraz nagrodzone wcielenie komediowe w „Pół serio“. Przez lata związana z warszawskim Teatrem Powszechnym, aktualnie – z Teatrem Narodowym, gdzie gra m.in. w „Kotce na gorącym blaszanym dachu“, „Garderobianym“ czy „Białym małżeństwie“.aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Występowała m.in. w Teatrze Polskim we Wrocławiu, później w stołecznym Teatrze Współczesnym, a także Teatrze Telewizji. Popularność przyniósł jej serial „Ranczo“ i rola w filmie „Ile waży koń trojański?“ Juliusza Machulskiego. Na Big Book Festival podejmowała się już interpretacji dzieł Mrożka i wystąpiła w spektaklu „Miłość“ z Januszem Chabiorem.dziennikarka i autorka książek. Związana z działem kultury serwisu Onet. Autorka wielu wywiadów z twórcami kultury i naukowcami, nominowana do wyróżnień i nagradzana. Opublikowała książki poświęcone twórcom: „Damy PRL-u“, „Dżentelmeni PRL-u“ i „Piosenkarki PRL-u“.pisarka, uczy języka polskiego, ma doktorat z wiedzy o teatrze. Opublikowała dwie dobrze przyjęte i wyróżniane powieści: „Szopka“ i „On“. Otrzymała m.in. nominacje do nagrody Literackiej Nike i Paszportu Polityki. Mieszka w Krakowie.dziennikarka i felietonistka, prezeska Fundacji „Okularnicy“ im. Agnieszki Osieckiej, która dba o dorobek poetki i organizuje konkurs na interpretację jej piosenek – Pamiętajmy o Osieckiej. Opublikowała zbiory felietonów, m.in. „Miastówka“, „Pałac wiecznie żywy“ i „Dziecko? O matko!“. Wygłaszała felietony radiowe, współprowadziła program literacki Xięgarnia w TVN. Na Big Book Festival grała już w koszykówkę, teraz będzie rozmawiać z Krzysztofem Vargą.współtwórczyni i redaktor naczelna magazynu kulturalno-kulinarnego KUKBUK. Pisała do „Gazety Wyborczej“, była copywriterką w znaczących agencjach reklamowych, felietonistką niszowych magazynów lajfstajlowych, autorką opowiadań.literat, dziennikarz, scenarzysta, leksykograf, długoletni redaktor poświęconego kulturze chłopskiej kwartalnika „Regiony”, autor powieści, opowiadań i esejów, wyróżniony m.in. Nagrodą im. Wł. St. Reymonta i Nagrodą Literacką NIKE, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP. Znawca twórczości Waleriana Nekanda-Trepki, miłośnik malarstwa Edwarda Prymasa, animator ruchu na rzecz rehabilitacji osób w I Rzeczypospolitej skazanych na śmierć na stosie pod zarzutem praktyk czarowniczych.współzałożyciel Stowarzyszenia Łąka, którego misją jest zastępowania nudnych trawników ukwieconymi łąkami, które nie tylko są piękniejsze, ale wymagają dużo rzadszego koszenia. Edukuje dzieci, przekonuje urzędników, prowadzi badania. I pokazuje niezwykły mikrokosmos łąkowego życia.współzałożyciel i prezes Science Now, pierwszego w Polsce studia kreatywnego specjalizującego się w obszarze nauki, edukacji i nowych technologii. Współpracuje ze studiem Platige Image. Był inicjatorem i producentem projektów zrealizowanych w partnerstwie z Europejską Agencją Kosmiczną – „Ambition”, „Ambition – Epilogue” oraz „Rosetta VR”. Jeden z autorów raportu „Otwarte innowacje na pograniczu przemysłów kreatywnych, nauki i biznesu. Prezes New Space Foundation – organizacji, która wspiera rozwój polskiego sektora kosmicznego oraz realizuje projekty edukacyjnej. Stały współpracownik Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu w Lejdzie.dziennikarka radiowej Trójki. Prowadzi autorską audycję “Godzina wychowawcza”. O problemach wychowawczych, rozwojowych i emocjonalnych u dzieci. O relacjach w rodzinie, ale również o nowych ideach, pomysłach, teoriach wychowawczych i edukacyjnych. O tym, jak budować dobre relacje, jak wspierać rozwój dziecka, ale również o tym, jak nie przesadzić z nowinkami wychowawczym.himalaista, wszedł na szczyt czternastu ośmiotysięczników w 20 lat. Trzeci Polak, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. Swój pierwszy ośmiotysięcznik, Gaszerbrum II, zdobył w 1990 roku. Miał wówczas 39 lat. Nic nie zapowiadało, że w wysokich górach osiągnie tak wiele. Z wykształcenia jest inżynierem chemikiem. W 2016 został prezesem Polskiego Związku Alpinizmu. W 2017 roku ukazała się jego autobiograficzna książka „Ja, Pustelnik” napisana wspólnie z Piotrem Trybalskim.autorka powieści kryminalnych i sagi o policjantach z miejscowości Lipowo. Jedna z najpoczytniejszych autorek gatunku w Polsce. Najnowszy tom „Nora“ ukazał się w kwietniu 2018. Jest psycholożką, zanim oddała się pisaniu, pracowała jako nauczyciel akademicki. Na Big Book Festival po raz drugi, miała tu już premierę jej powieść „Łaskun“. W Big Book Cafe weszła nawet za bar, by z Wojtkiem Chmielarzem parzyć kawę w akcji charytatywnej. Teraz spróbuje wspinaczki.kulturoznawca, wykładowca w Katedrze Anglistyki Uniwersytetu SWPS, prowadzi zajęcia z literatury amerykańskiej oraz kultury popularnej. Pracę doktorską napisał o mitologicznej obecności klasycznej literatury pulp w kulturze amerykańskiej. Interesuje go teoria gatunków literackich i filmowych, badania nad grami komputerowymi i fabularnymi, a także nowe media i technologie.rysownik, plakacista i satyryk. Zadebiutował jako rysownik prasowy w „Obserwatorze Codziennym”, współpracował m.in. z „Życiem”, „Polityką”, „Zwierciadłem”, „Wall Street Journal” oraz pewnym czasopismem francuskim, którego nazwy nie jest w stanie zapamiętać. W 2003 roku związał się z „Przekrojem” (jest głównym rysownikiem tego kwartalnika), a już rok później narysował swojego pierwszego kosmitę.dziennikarz i pisarz urodzony w Szklarskiej Porębie. Autor powieści „Chodziło o miłość”, reportażu „Świadek” (2015) i powieści „Duchy Jeremiego”. Publikował m.in. w magazynach: Coaching, Duży Format, Focus, Przekrój, Sekrety Nauki, Sens, Wprost, Wysokie Obcasy, Zwierciadło. Pracował jako wykładowca, prezenter radiowy i trener treningu interpersonalnego z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.dramatopisarka, pisarka, poetka i scenarzystka filmów o sztuce. Absolwentka Wydziału Psychologii Akademii Teologii Katolickiej. Niedawno opublikowała znakomicie przyjętą powieść „Krótka wymiana ognia“. Wcześniej napisała m.in. „Białe klisze“, „Pałac cezarów“ czy „Ślicznotkę doktora Josefa“. Operuje unikalnym językiem, a tekst lubi fragmentaryzować.był sekretarzem Wisławy Szymborskiej, teraz prowadzi Jej fundację. Pracuje na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie prowadzi wykłady z teorii literatury i warsztaty creative writing. Bywa tłumaczem z języka angielskiego, zdarza mu się pisywać książki dla dzieci i dorosłych oraz układać wierszyki czy teksty piosenek. Pisuje felietony o książkach i języku.dziennikarka telewizyjna i prasowa, z wykształcenia historyczka sztuki, czasem zajmuje się również PR-em kultury. Razem z Maciejem Ulewiczem prowadzi program “Kultura do kwadratu” na antenie Polsat News 2, współpracuje m.in. z miesięcznikiem „Vogue“ oraz internetowym tygodnikiem Weekend Gazeta.dziennikarka i psychoterapeutka. Absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim i Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Redaktorka miesięcznika „Kino“ oraz „Tygodnika Kulturalnego“ w TVP Kultura. Współpracuje z radiową Dwójką. Od 2012 jest kuratorką programu filmowego w lubelskim Teatrze Starym. Ekspertka PISF, jurorka konkursów scenariuszowych.dziennikarka i publicystka, aktualnie związana z „Polityką“, przez lata w redakcji „Gazety Wyborczej“. Specjalizuje się w tematyce prawnej, ze szczególnym uzwględnieniem systemu sprawiedliwości, praw obywatelskich oraz praw zwierząt. Studiowała resocjalizację, ukończyła Szkołę Praw Człowieka HFPC. Jest laureatką najbardziej prestiżowych nagród dziennikarskich.młody przewodnik miejski i historyk, specjalizujący się w tematycznych (często literackich) ekspedycjach przez Warszawę. Choć pochodzi z Lublina, właśnie stolicę obrał jako przestrzeń swych działań terenowych. Wie dużo o przeszłości, zabiera w fascynujące zakamarki i mówi tak porywająco, że zwykły spacer staje się podróżą w czasie. Na BBF po raz pierwszy – zabierze czytelników tropem odważnych mieszkańców Mokotowa i śladami Stanisława Grzesiuka.szefowa sekcji Zdrowie Życie w Kwartalniku „Przekrój“, doświadczona dziennikarka i redaktorka prasowa, dawniej redaktor prowadząca magazynu „Coaching“, autorka „Wysokich Obcasów“ czy magazynu „Focus“. Pracowała też w Kancelarii Sejmu RP i Polskiej Agencji Prasowej. Pomaga imigrantom odnajdować się w języku polskim, walczy o spokój i stara się żyć zdrowo.dziennikarz i publicysta związany z kwartalnikiem „Przekrój“, w którym m.in. przeprowadza wywiady z najważniejszymi myślicielami XXI wieku, a także autor cyklu Godzina Filozofów w TOK FM. Był m.in. redaktorem działu kultura w „Dzienniku“ oraz szefem działu krajowego i publicystyki w „Newsweeku“. Autor książki “Potyczki z Freudem. Mity, pokusy i pułapki psychoterapii” (2013). Wciąż ma nadzieję, że jednak ukończy pracę doktorską o filozoficznym rozumieniu pojęcia zaburzeń psychicznych.dziennikarka radiowa, od piętnastu lat związana z Trójką. Autorka słynnych audycji z udziałem dzieci, m.in. „Zagadkowej niedzieli“ oraz cyklicznych „Politycy w piaskownicy“ i „Dzieci wiedzą lepiej“. Ukończyła Akademię Muzyczną, współtwórczyni spektakli i widowisk z udziałem dzieci.redaktorka, reportażystka i tłumaczka, a także aktywistka. Autorka książek: „Argentyńskie przygody Gombrowicza” i „Królowa Karaibów”. Redaktorka, razem z Jerzym Jarzębskim, „Kronosu” Gombrowicza. W 2017 wydała biografię „Gombrowicz. Ja, geniusz”. Książka otrzymała nagrodę O!lśnienia 2017 Onetu w kategorii literatura. Wagabunda. Porusza się zazwyczaj na rowerze. Lubi wszystkie kierunki świata.dziennikarz i autor internetowe serwisu literackiego Smak Książki. Przez dziesięć lat pracował jako reporter telewizyjny, wreszcie postawił wszystko na jedną – książkową kartę. Przeprowadza wywiady z pisarzami, współpracuje z różnymi mediami i wydawnictwami, prowadzi spotkania autorskie.dziennikarka radiowa i telewizyjna, z wykształcenia – teatrolożka.W radiowej Trójce tworzy Radiowy Dom Kultury oraz Program Alternatywny, w TVP Kultura prowadzi m.in. cykl „Niedziela z…“ poświęcony najważniejszym polskim artystom. Współtworzyła także programy „Pegaz“ i „Po godzinach“. Dla Big Book Festivalu została na chwilę baristką i specjalistką do spraw George’a Michaela.polski raper, wokalista, producent muzyczny, realizator nagrań, autor tekstów, wydawca i felietonista. Artysta ma na koncie dziesięć albumów, w tym trzy złote. Dwukrotnie nominowany do nagrody Fryderyka. Ten Typ Mes jest jednym z założycieli niezależnej wytwórni płytowej oraz producenta ubrań – Alkopoligamia.com.fotograf w podróży, przemieszcza się tworząc historie słowem i obrazem. Przez dekadę był szefem serwisu Onet Podróże, publikuje m.in. w „National Geographic Traveler“, „Polityce“, „Focus Historii“. Jest autorem i współautorem książek: „Fotograf w podróży“, „Podróże z adrenaliną“ oraz biograficznej „Ja, pustelnik“ poświęconej Piotrowi Pustelnikowi, swoje prace prezentował podczas wielu wystaw fotograficznych.pisarka z tytułem doktora nauk humanistycznych, uczyła reportażu na Uniwersytecie Warszawskim. Opublikowała jedne z najważniejszych polskich powieści współczesnych, m.in. bestsellerowych i sięgających do jej osobistych doświadczeń „Rodzinnej historii lęku“ oraz „Ćwiczeń z utraty“, a także cenionych tytułów biograficznych – „Oskarżona: Wiera Gran“ czy „Tyrmandowie. Romans amerykański“ oraz „narzeczona Schultza“. Tuszyńska jest także poetką, napisała także książkę dla entuzjastów jamników – „Jamnikarium“.pisarz, krytyk literacki i dziennikarz, wieloletni redaktor działu kultury „Gazety Wyborczej”. Trzykrotny finalista Nike za „Tequilę” (2002), „Nagrobek z lastryko” (2008), „Gulasz z turula” (2009). Ta ostatnia przyniosła mu nagrodę czytelników Nike. Jego ostatnie książki to „Sonnenberg“, „Langosz w Juracie” oraz „Setka”, czyli zbiór najlepszych felietonów z „Dużego Formacie”.amerykanistka i tłumaczka, wykłada w Katedrze Anglistyki Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się literaturą amerykańską, kulturą popularną i science fiction. Pisze o dwudziestowiecznej prozie i poezji. W tym roku prowadzi zajęcia o potworach, poezji i przekładzie.aktorka z dyplomem łódzkiej Filmówki. W latach 2010-2012 była związana z Teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi. W 2013 aktorka Narodowego Teatru Starego w Krakowie. Później dołączyła do zespołu TR Warszawa. Zdobyła Grand Prix w konkursie Aktorskiej Interpretacji Piosenki na 30. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Nagrodzona „Talentem Trójki“, nominowana do Paszportu Polityki. W kinie zagrała m.in. w „Sercu miłości“ i „Sztuce kochania“.dziennikarka radiowa, entuzjastyczna czytelniczka, autorka spokojnych i odbywanych w skupieniu rozmów. Przez lata związana z anteną Zet Chilli, teraz prowadzi videoblog Czytam, bo lubię oraz autorskiego cyklu spotkań Rozmawiam, bo lubię. Jako dziennikarka pracowała także w TVP, TVN Style, Canal+ czy TVN Warszawa.psycholog, wiceprezeska Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka”. Problemem przemocy rówieśniczej zajmuje się od ponad 20 lat. Jest współautorką „Treningu Pewności Siebie” i twórczynią „Programu Przeciwdziałania Przemocy – STOP”. Autorka i koordynatorka programu „Bezpieczne Dzieciaki” dotyczącego problemu przemocy fizycznej i seksualnej dorosłych wobec dzieci. Tworzyła pierwszą w Polsce stronę internetową poświęconą problemom przemocy rówieśniczej.reporterka, studiowała dziennikarstwo i amerykanistykę. Związana z „Polityką” i „Dużym Formatem”, publikowała w „Tygodniku Powszechnym” i włoskim „Internazionale”. Dwukrotnie uhonorowana nagrodą Grand Press. Autorka książek: Londyńczycy, Angole, Milionerka. Zagadka Barbary Piaseckiej Johnson, a także najnowszych Był sobie chłopczyk oraz napisaner wspólnie z Cezarym łazarewiczem „1968. Czasy nadchodzą nowe“.dziennikarz, wydawca i szef krakowskiego newsroomu Grupy Radiowej Agory. W TOK FM prowadzi „Poczytalnych“ i „Krakowskie Przedmieście“. Przeprowadza wywiady, czyta na potęgę, emanuje pozytywną energią. Żyje i podróżuje z Zośką Papużanką. Właśnie ukazała się jego pierwsza książka „Łobuzy. Grzesznicy mile widziani“.aktorka filmowa i teatralna, w ostatnim czasie wystąpiła w filmie „Atak Paniki“ oraz kontrowersyjnym spektaklu „Klątwa“ w warszawskim Teatrze Powszechnym, gdzie wcieliła się w postać Młodej, kobiety mającej dzieci z wiejskim księdzem. Wcześniej w teatrze zasłynęła rolami w spektaklach reżyserowanych m.in. przez Maję Kleczewską i Pawła Łysaka. Popularność zdobyła rolami telewizyjnymi m.in. w serialach „Czas honoru“ i „Na dobre i na złe“.choreografka i performerka łączącą taniec z malarstwem, modą, sztukami wizualnymi i teledyskami z lat 90. Występuje na polskich i zagranicznych scenach, m.in. w Holandii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii i USA. Współpracuje z Komuną // Warszawa, zrealizowała tam m.in. projekt “Ciało oko” i “Black on Black/Czarne na czarnym”. Swoje performanse łączyła też z modą, np. w “Twerk like a teen spirit”. Poza pracą własnymi spektaklami przygotowuje ruch sceniczny także w realizacjach innych reżyserów.feministyczny punkband tworzony przez aktorki kabaretu „Pożar w Burdelu”. Zespół zaliczany jest do nowego nurtu punk-latte, łączącego liryczne ballady ze współczesnymi protest songami. Grają w domach samotnej matki, na czarnych marszach, porodówkach, weselach i w więzieniach dla kobiet. Śpiewają m.in. o 500+ i karmieniu piersią w miejscach publicznych.