Big Brother 2019 - UCZESTNICY. Gdzie oglądać na żywo? Jaka jest wygrana? [ZDJĘCIA, WIDEO]

Od 17 marca 2019 roku program Big Brother wrócił na ekrany i przez 98 dni będziemy mogli oglądać uczestników show życie w domu Wielkiego Brata. Ich losy transmitowane będą w telewizji TVN7, a także na platformie player.pl, gdzie możemy śledzić to, co dzieje się w domu wielkiego brata na żywo. Kto pojawił się w nowej edycji Big Brother 2019 w Polsce? Poznajcie uczestników proramu.

Kim są uczestnicy nowego "Big Brothera"? Pierwsze wrażenie jest jednoznaczne - to grupa młodych ludzi, którzy pragną zdobyć popularność i spełnić swoje marzenia. Część z nich mieszka poza granicami Polski, a jeden z nich to zawodowy pięściarz, który ze względu na kontuzję musi zrobić sobie przerwę w sporcie. Mieszkanką Domu Wielkiego Brata została także youtuberka "Juszes", która jest weganką. Ma ponad 70 tys. obserwatorów na Instagramie. Komu z nich uda się zyskać sympatię widzów? Oceńcie sami. Oto lista mieszkańców Domu Wielkiego Brata:

Podczas pierwszego wydania NA ŻYWO widzowie poznali 15 osób, które zdecydowały zamknąć się na 90 dni bez telefonów i dostępu do świata. Razem z nimi do domu weszli także Agnieszka Raczyńska i Maciej Borowicz, ale tylko jedno z nich stanie się pełnoprawnym uczestnikiem show, o czym decydują widzowie w głosowaniu.

Big Brother 2019 Polska - na żywo, gdzie oglądać, godziny emisji

Program emitowany jest w TVN 7 od poniedziałku do piątku o godz. 20.

O godz. 23:15 pokazywany będzie "Big Brother Extra", na który składać się będą materiały dodatkowe, które zostały zarejestrowane, ale nie trafiły do głównego wydania.

Oprócz tego, w ciągu dnia obejrzeć będzie można "Big Brother - Pobudka" (godz. 9.50), "Big Brother - Popołudnie" (godz. 13.35) oraz "Big Brother - Podwieczorek" (godz. 16.40). Wtedy odbywać się będą wejścia antenowe live, które potrwają kilka minut.

Od poniedziałku do czwartku po godz. 23:00 zobaczymy "Big Brother Nocą", w którym do interaktywnego studio będą zapraszani dziennikarze i celebryci, na bieżąco omawiający wydarzenia z odciętego od świata domu.

W soboty o godz. 20:00 pokazywany będzie "Big Brother Raport", w czasie którego goście specjalni będą zastanawiać się nad dwójką nominowanych do opuszczenia programu.

Również w soboty, ale po godz. 23:00, obejrzeć będzie można "Big Brother Nocą+" - tutaj żadna ciekawostka, gorąca akcja ani ostry przypał, nie będą owiane tajemnicą.

Kto odpadł, a kto zostaje w Domu Wielkiego Brata dowiemy się w niedziele o godz. 20:00, oglądając "Big Brother Arena".

Big Brother 2019 - NA ŻYWO. Na Player.pl można w każdej chwili sprawdzić, co dzieje się w Domu Wielkiego Brata.

Nową edycję programu prowadzą: Agnieszka Woźniak-Starak, Filip Chajzer, Małgorzata Ohme i

Bartek Jędrzejak.

Big Brother 2019 - ile można wygrać? Zasady programu, nowości

W programie Big Brother, poza sławą i dobrą zabawą oraz nowymi znajomościami, do wygrania jest sto tysięcy złotych. O tyle pieniędzy, przez trzy miesiące będą walczyć uczestnicy programu.

Nowością polskiej edycji reality show jest m.in. głos wielkiego brata, który w 2019 roku w Polsce jest głosem damskim. Dlatego "Wielki Brat jest kobietą". Poza tym pomysłodawcy programu przygotowali mnóstwo niespodzianek, między innymi uczestnicy będą mieli do wykonania po drodze wiele zadań, a także nie poznali jeszcze wszystkich pomieszczeń w Domu Wielkiego Brata.

Gdzie znajduje się Dom Wielkiego Brata? Lokalizacja to Gołków, pod Warszawą. Ultranowoczesna willa naszpikowana jest kamerami, które transmitują to, co się dzieje wewnątrz, przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. W tej willi nagrywano m.in. show Top Model. Przypomnijmy, że dawne edycje toczyły się w specjalnym domu w Sękocinie pod Warszawą.

Big Brother Polska - pierwsza edycja programu

Pierwsza edycja Big Brother Polska rozpoczęła się 3 marca 2001 roku. Wówczas jej uczestnikami byli m.in. Janusz Dzięcioł (zwycięzca programu), Manuela Michalak, Małgorzata Maier, Alicja Walczak, Klaudiusz Ševković, Piotr Gulczyński, Patrycja Strzemiecka, Rafał Chudziński, Karolina Pachniewicz, Grzegorz Mielec, Wojciech Kromka, Piotr Lato, Sebastian Florek, Monika Sewioło, Anna Baranowska.

Ile wygrał Janusz Dzięcioł w pierwszej edycji Big Brothera? Wówczas nagrodą było 500 tys. zł i jak podkreślił w nagraniu na żywo w TVN7 w niedzielę, 17 marca 2019, jak na tamte czasy była to ogromna kwota. Do udziału w programie zachęciła go córka, a zwycięzca podziękował wszystkim Polakom, którzy zdecydowali o jego losie. Jak twierdzi, dzięki Big Brotherowi zyskał sławę i lepsze życie.

Zwycięzcami programu Big Brother - kolejnych edycji w Polsce zostali kolejno: Janusz Dzięcioł, Marzena Wieczorek, Piotr Borucki, Jolanta Rutowicz i Janusz Strączek, a edycję specjalną (VIP) wygrał aktor Jarosław Jakimowicz.

Big Brother - pierwsza edycja w Polsce. Zobacz, jak wyglądał pierwszy dzień: