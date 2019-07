Big Jump Warszawa 2019. Wejdź do Wisły i przyłącz się do ratowania rzek

Jak co roku, Big Jump odbywa się we współpracy z m.st. Warszawą. Partnerem wydarzenia jest także Stołeczne Wodne Pogotowie Ratunkowe. Fundacja Rok Rzeki Wisły przypłynie łodziami. Akcji towarzyszyć będzie pokaz mody strojów kąpielowych i kąpielówek zorganizowany przez kolektyw Siostry Rzeki zaangażowany w obronę Wisły. W mobilnej przymierzalni będzie można zarezerwować strój, przymierzyć i wejść w nim do Wisły podczas BIG JUMP.

Cecylia Malik, artystka krakowska i współtwórczyni kolektywu, wyjaśnia – „Siostry Rzeki powstały po to by mówić prostym zrozumiałym językiem, że nieuregulowane, dzikie, żywe rzeki są nam niezbędne do życia i szczęścia. Rok temu poprosiłyśmy kobiety aby udzieliły głosu rzekom, każda kobieta innej rzece i żeby przybyły na ratunek Wiśle gdyż grozi jej budowa nowej zapory w Siarzewie i plany transportu wodnego – droga wodna E-40. Tego lata Siostry Rzeki postanowiły mówić o zyskach jakie daje nam nieuregulowana Wisła. Stworzyłyśmy niesamowitą kolekcję strojów kąpielowych i kąpielówek w obronie Wisły. Przez około 2 miesiące w Krakowie Siostry Rzeki oraz zaproszeni krakowianie i krakowianki ręcznie wyszywali i wyhaftowali ok. 130 strojów kąpielowych, które następnie będą rozdane tym wszystkim, którym los polskich rzek nie jest obojętny”.