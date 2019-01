Bił i poniżał własną babcię. Dozór policyjny i zakaz zbliżania się dla 44-latka

Mężczyzna, który znęcał się nad 84-letnią babcią to 44-letni Piotr Z. zamieszkujący północną Pragę. Do jego zatrzymania doszło dzięku zgłoszeniu, które wpłynęło do praskiej patrolówki. Policjanci otrzymali informację, że w jednym z mieszkań wnuk znęca się nad swoją babcią. Kiedy dotarli na miejsce, starsza kobieta zeznała, że wnuk jest wobec niej agresywny: wielokrotnie i regularnie stosuje wobec niej agresję słowną i fizyczną. Podczas awantur Piotr Z. Groził kobiecie śmiercią, poniżał ją, szarpał i wykręcał ręce. Ponadto zatrzymany ograniczał kobiecie możliwość korzystania z mieszkania i wciąż ją kontrolował.

Policjanci przetransportowali sprawcę na komendę, gdzie ten spędził noc. Następnie na podstawie zebranych dowodów postawiono mu zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobą najbliższą. Prokuratura postanowiła o zastosowaniu dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się do babci na co najmniej 100 metrów. Ponadto 44-latek musi wyprowadzić się z mieszkania, a dwa razy w tygodniu meldować się na komendzie. Piotrowi Z. Grozi 5 lat więzienia.