Bilety na koncerty The Rolling Stonesów w Warszawie osiągają astronomiczne ceny. Za obejrzenie występu na żywo zapłacimy co najmniej 395 zł - tyle kosztują najtańsze bilety. Za najdroższe zapłacimy prawie 2 tys. zł.

The Rolling Stonesi wystąpią w Warszawie, na Stadionie Narodowym, 8 lipca 2018 roku. Koncert super grupy obejrzy zapewne komplet fanów. Sprzedaż biletów rozpoczęła się 1 marca, o godz. 10. Serwery momentalnie były oblegane przez fanów Brytyjczyków. Zobaczyć Stonesów na żywo to nie jest tania przyjemność. Najtańszy bilet (na płytę) kosztuje 395 zł. Najdroższy jest warty prawie dwa tysiące złotych.Trybuny A - 830 złTrybuny B - 670 złTrybuny C - 395 złTrybuny VIP - 1590 złPłyta - 395 złGolden - 680 złDiamond - 930 złNo Filter - 1950 zł- To jeszcze nie koniec . Pozostała jedna rzecz, której nie osiągnęliśmy - nie dowiedzieliśmy sięjeszcze, jak długo można to robić. Występowanie z tym zespołem jest wciąż tak wielkąprzyjemnością, że nie można tego tak po prostu porzucić - mówi Keith Richards.Jako pierwsi podaliśmy informację o tym, że super grupa zagra w Warszawie.Występ na PGE Narodowym w Warszawie będzie czwartą wizytą Stonesów w Polsce. Po razpierwszy zagrali u nas w 1967 roku w Sali Kongresowej w Warszawie, kolejny koncert odbył się w1998 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a ostatnio gościliśmy ich w 2007 roku na warszawskimSłużewcu.