Biuro paszportowe Warszawa. Gdzie i jak wyrobić paszport w Warszawie? Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

Wejście Polski do strefy Schengen spowodowało, że sporo osób zrezygnowało z możliwości wyrobienia paszportu. Nic dziwnego, skoro do wielu krajów można wybrać się wyłącznie z dowodem osobistym. Należy jednak pamiętać, że do krajów pozaeuropejskich wymagany jest paszport lub wiza. Choć w krajach europejskich też są pewne wyjątki - m.in. Ukraina, Białoruś i Rosja. Coraz więcej Polaków wybiera na swój kierunek wakacyjny Azję czy Afrykę, a tam z samym dowodem nie polecimy. Paszport ważny jest 10 lat, ale nie wyrobimy go od ręki. Jak złożyć wniosek o paszport? Gdzie w Warszawie można wyrobić paszport? Ile to kosztuje?

Jak złożyć wniosek o paszport, Warszawa

Wniosek o paszport należy złożyć osobiście. Wyjątkiem są jednak osoby małoletnie, za które wnioski składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie. Ponadto, wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.