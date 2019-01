Biznesowa Warszawa: coraz więcej biur, coraz więcej najemców

Rekordowe wyniki to już... standard

Wolumen inwestycji biurowych na warszawskim rynku wyniósł w 3. kwartale 2018 roku ok. 1,04 mld €. Wartość robi duże wrażenie szczególnie wtedy, gdy pod uwagę weźmiemy wyniki z okresu styczeń-marzec, gdzie wolumen wyniósł jedynie 142 mln €. Po dość cichym ispokojnym początku roku, 2. kwartał osiągnął pułap 796 mln €, ale nawet wspólnie nie udało im się prześcignąć wyniku spomiędzy lipca i września. Okazuje się jednak, że w Warszawie taki poziom utrzymuje się od dłuższego czasu i słabsze pierwsze półrocze jestjedynie wyjątkiem potwierdzającym regułę. Stolica od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony najemców, którzy decydują się lokalizować tu swoje firmy. Wielu z nich to duzi, zagraniczni gracze, dla których Polska (a przede wszystkim Warszawa) jestnajbardziej atrakcyjną lokalizacją w Europie Środkowo-Wschodniej.

60% do 40%: Warszawa na tle regionalnych rynków biurowych

Już z końcem 3. kwartału przewidywano, że stolica zamknie rok z wolumenem na poziomie nawet 2,5 mld €, na którego wysokość wpłyną transakcje sięgające nawet 500 mln unijnej waluty. Co powoduje, że Warszawa jest tak popularna? Przede wszystkim jej nieustannyrozwój, doskonała infrastruktura, świetne połączenia z innymi miastami w Polsce i Europie, a także dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów, którą zapewnia rozbudowana baza akademicka. I choć regionalne stolice w kraju oferują podobnie atrakcyjnewarunki, warszawskie lokalizacje wygrywają z nimi także prestiżem. W efekcie udział metropolii w ogólnym wolumenie wynosi aż 60%, gdy pozostałe 40% rozkłada się pomiędzy pozostałymi miastami.

Elastyczna przestrzeń, nowoczesne biura

Warto też podkreślić, że Warszawa doskonale wpisuje się w trend nowoczesnych biurowców. Oddawane na rynek inwestycje to projekty, które wykorzystują zaawansowane technologie ułatwiające zarządzanie biurem i zmniejszające zużycie energii czy wody. Do tego dochodzą również eko-rozwiązania, przeszklone elewacje gwarantujące dostęp do naturalnego światła oraz zagospodarowanie otaczających biurowiec terenów tak, aby osoby korzystające z biura osoby mogły mieć kontakt z naturą. Wszystko z myślą o środowisku, wygodzie najemcyi popularności wśród przyszłych pracowników, dla których poza warunkami zatrudnienia i prestiżem firmy, liczy się również atrakcyjność lokalizacji. Dużym zainteresowaniem w ubiegłym roku cieszyły się również tzw. elastyczne przestrzenie biurowe, na które popytsięgnął 87 tys. m2.

Mocna pozycja warszawskiego rynku

Specjaliści z Jones Lang LaSalle - międzynarodowej firmy świadczącej kompleksowe usługi doradcze w zakresie najmu powierzchni komercyjnych, wskazują w swoim raporcie na fakt, że 2018 rok dowodzi mocnej pozycji warszawskiego rynku. Wciąż obniżający się współczynnikniewynajętej powierzchni zatrzymał się z końcem 3. kwartału na poziomie 10%, a kolejne spadki będą świadczyć o tym, że zainteresowanie stolicą nie słabnie. Szczególnie, że stawki czynszowe - choć nieco wzrosły - nie różnią się znacząco od stawek w innych dużychaglomeracjach (np. Krakowie).

Artykuł powstał w oparciu o raport Jones Lang LaSalle pt. „Warszawski rynek nieruchomości III kw. 2018 r." dostępny na portalu BazaBiur.pl