Black Friday 2018 – jak mądrze kupować?

Po pierwsze, warto już wcześniej zorientować się gdzie i jakich ofert możemy się spodziewać. Większość dużych sklepów już na kilka dni przed Black Friday informuje klientów, jakie oferty są planowane na ten wyjątkowy dzień. Dzięki temu jesteśmy w stanie przemyśleć, jakie produkty są nam potrzebne, zrobić ich listę i sprawdzić gdzie możemy je kupić najkorzystniej.

Jednym ze sklepów, które już poinformowały konsumentów o czarnopiątkowej ofercie jest Empik.com. Tutaj z okazji Black Friday na klientów czekają aż dwa etapy wyprzedaży. Etap pierwszy zaczął się już w poniedziałek (19.11) i potrwa do czwartku (22.11). W tym czasie na platformie Empik.com kupimy wszystkie produkty L'Oréal w promocji 2za1! Oprócz tego dostępne będę tysiące produktów ze zniżką do 50%. Drugi etap będzie trwał od 23.11 do 25.11. W tym czasie będzie można upolować literaturę, winyle i filmy Blu Ray w promocji „3 za 2” (kup 3 produkty, zapłać za 2)!

Co więcej, na klientów będą czekały w tych dniach prawie 2 mln produktów, z czego wiele z nich z rabatem do 70%. Wyprzedażowa oferta Empik.com będzie bardzo bogata. Znajdziemy w niej dosłownie wszystko: od kosmetyków, przez zabawki, po ubrania i akcesoria sportowe. W bardzo konkurencyjnych cenach dostaniemy także sprzęt gospodarstwa domowego m.in. Xiaomi robot 2 czy Vileda steam, a także elektronikę np. Smartfon SAMSUNG Galaxy S8, Konsolę MICROSOFT Xbox One S, czy smartwatch Samsung Galaxy. Jedną z wartych uwagi okazji jest możliwość zakupu ekspresu do kawy Tchibo Cafissimo Pure za jedyne 99zł zamiast 299zł! To najniższa cena na rynku. Dzięki tym informacjom dokładnie wiemy, jak rozplanować zakupy i jakich produktów możemy spodziewać się w naprawdę dobrych cenach.

Polowanie na przeceny w Black Friday warto zacząć od miejsc z bardzo szeroką ofertą produktową. Dzięki temu, zakupy zrobimy szybciej, a za przesyłkę zapłacimy tylko raz. Korzystajmy też z możliwości darmowej dostawy, np. na Empik.com, gdzie możemy bezpłatnie odebrać zamówienie w każdym salonie. Darmowa jest również dostawa kurierem dla wszystkich zakupów powyżej 200 zł, co świetnie sprawdzi się w przypadku większych zamówień.

Pamiętajmy także, że Black Friday jest doskonałym momentem na zakup prezentów świątecznych. W tym przypadku warto sporządzić listę planowanych podarunków dla całej rodziny. Oprócz oczywistych upominków takich jak książki czy płyty, w ofercie Black Friday na Empik.com znajdziemy wiele kosmetycznych zestawów prezentowych, marek takich jak Clinique, Maybeline, czy L'Oréal oraz perfum. Kupując prezenty w tym okresie, zaoszczędzimy nie tylko pieniądze, ale też czas, który spędzilibyśmy w ogromnych kolejkach, robiąc to w ostatnich dniach przed świętami.

I wreszcie – nie planujmy wszystkiego! Cały urok Black Friday polega na oczekiwaniu na atrakcyjne rabaty, które czasem potrafią zaskoczyć. Nigdy nie znamy pełnej oferty danego sklepu przed ostatnim piątkiem listopada, więc jeśli natrafimy na perełkę – nie wahajmy się!