U zbiegu al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Kasprzaka powstaje Bliska Wola Tower – obiekt, w którym znajdą się zarówno sklepy, biura, jak i mieszkania. Z początkiem czerwca ruszyła przedsprzedaż lokali. Szczegóły w artykule poniżej.

Rozwijająca się i tętniąca życiem warszawska Wola - tam właśnie znajduje się Osiedle Bliska Wola Tower. To, co wyróżnia nowy obiekt to wysokość - 27 kondygnacji naziemnych to aż 92 metry wysokości - oraz projekt architektoniczny.Szklana elewacja, panoramiczne przeszklenia w apartamentach z widokiem na centrum stolicy oraz zabudowane balkony nawet na najwyższych piętrach budynku - nic dziwnego, że jest to jedna z najbardziej pożądanych lokalizacji w Warszawie.Dodatkowymi atutami są Central Park z fontannami i zespołem boisk z kilkoma placami zabaw oraz przestrzenią do uprawiania jogi czy pasaż handlowy z lokalami usługowymi przeznaczonymi np. na butiki, księgarnie, kawiarnie itp. Na terenie Osiedla znajdzie się również przedszkole.Mieszkańcy Osiedla Bliska Wola Tower będą mogli skorzystać ze wszystkich udogodnień, jakie oferują dziś wielofunkcyjne budynki, chociażby z całodobowej ochrony, monitoringu czy zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym komfort mieszkańców będzie również system centralnej klimatyzacji.Bliska Wola to nie tylko miejsce dla osób szukających luksusowego mieszkania. Coś dla siebie znajdą też inwestorzy, którzy poszukują biur oraz apartamentów na wynajem. By zapewnić najemcom najwyższy komfort użytkowania, ta część budynku będzie oddzielona od części mieszkalnej – posiadać będzie osobne wejście, windy oraz recepcję, która spełniać będzie funkcję kontroli dostępu.Budowa jest zwieńczeniem flagowej inwestycji J.W. Construction Holding SA. Przedsprzedaż lokali ruszyła z początkiem czerwca.