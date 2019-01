Blisko 300 turystów z Warszawy uwięzionych w Meksyku

Naprawa samolotu, który zepsuł się w Meksyku może potrwać nawet dobę, bo zepsuł się moduł zasilania głównego komputera. Specjalna część została zamówiona w zakładach Boeinga i wieczorem czasu polskiego dotrze na lotnisko w Canun. Dopiero wtedy będzie mogła rozpocząć się naprawa. A ta może zająć kilka godzin. Do chwili usunięcia awarii pasażerowie przebywają w hotelu.

Ostatecznie podróżujący dowiedzieli się, że lot do Warszawy został odwołany o godz. 21. Oficjalny komunikat w tej sprawie miał wystosować jeden z członków załogi pokładowej, jednak po kilkudziesięciu minutach oczekiwania nikt się ni pojawił. Meksykanie wzięli sprawę we własne ręce i wyprowadzili podróżnych z lotniska, gdzie czekali na nich przedstawiciele jednego z największych polskich biur podróży, które realizuje wycieczkę.

Wszystkie komunikaty wydawane były w języku angielskim oraz hiszpańskim. Wszystkie były wymuszane przez Polaków na meksykańskiej obsłudze lotniska, która polegała na często sprzecznych ze sobą informacjach podawanych drogą radiową przez załogę pokładową. Przez 12 godzin pobytu turystów na lotnisku, którzy przylecieli z Warszawy i czekali na powrót do stolicy, nie słyszeli ani jednego komunikatu w języku polskim.

Podróżni zostali przetransportowani do jednego z hoteli w Cancun, gdzie spędzili noc. Najwcześniej wyruszą do Warszawy w sobotę o godz. 19 czasu polskiego. Pod warunkiem, że samolot LOT będzie sprawny. To awaria systemów elektrycznych samolotu była oficjalnym powodem odwołania lotu i utknięcia 260 polskich turystów w Meksyku.

Artykuł będzie aktualizowany.