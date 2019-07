Blokowisko przy Skarpie Warszawskiej? Lex deweloper znowu w akcji. "Chce udusić Mokotów" - alarmują społecznicy

Szkopuł w tym, że ten teren od dziesięciu lat jest objęty planem zagospodarowania. Planiści określili, że nowe budynki nie będą wyższe niż 11 metrów (dwa piętra). Deweloper planuje miejscami aż dwa razy wyższe (23 m) - siedmiopiętrowe bloki.

Co więcej, teren jest częścią tzw. klina napowietrzającego, dostarczającego świeże powietrze do centrum Warszawy. Architekci od lat apelują o niezabudowywanie takich miejsc. Do tego apelu przyłączają się autorzy miejskich planów zagospodarowania.

"Zamiast dopuszczalnej w MPZP zabudowy jednorodzinnej ekstensywnej, czyli jakiś mały szeregowiec, bliźniaki, mała willa czy kilka domków jednorodzinnych, Greenfields proponuje trójkątny blokhaus na maksymalnie 270 mieszkań dla pół tysiąca mieszkańców!" - opisuje sytuację stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.

Miasto na straży

Nie wszystko jednak stracone. Zgodnie z Lex Deweloper, żeby budować z pominięciem planu, musi być zgoda Rady Warszawy. Urzędnicy już pół roku temu zapowiedzieli, że nie będą pozwalali na wolną amerykankę.