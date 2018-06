Kajtek, maskotka Grupy EkoLogicznej z Siedlec i ptak, który dostarczał informacji o zwyczajach bocianów zaginął w Sudanie. Był wyposażony w nadajnik z kartą SIM. Z tej ostatniej ktoś jednak zrobił użytek, a ekolodzy dostali rachunek na 10 tys. złotych za rozmowy telefoniczne.

Kajtek to bocian, którego siedleccy ekolodzy wyposażyli w nadajnik z kartą SIM. W ten sposób możliwe było monitorowanie zachowań zwierzęcia w trakcie jego pobytu w ciepłych krajach. Grupa EkoLogiczna straciła jednak kontakt z ptakiem wiosną tego roku, a z początkiem czerwca organizacja dostała rachunek na 10 tysięcy złotych. Jak się okazało, ktoś włożył kartę SIM z grzbietu kajtka do telefonu i postanowił trochę podzwonić.- Ptak był cały czas monitorowany, a dostarczane dzięki przypiętej mu karcie SIM dane były cennym źródłem informacji na temat zwyczajów bocianów. Dzięki urządzeniu poznaliśmy żerowiska Kajtka oraz trasę wędrówki na zimowisko w Afryce. Przygotowywaliśmy się też do jego wiosennego powrotu. Ptak wyruszył w drogę powrotną 1 lutego i po 10-ciu dniach dotarł w dolinę Nilu Błękitnego, w Sudanie - piszą ekolodzy. Niestety, już wkrótce okazało się, że Kajtek postanowił zabawić w Afryce nieco dłużej. Nie wiadomo, dlaczego bocian nie zdecydował się na powrót do kraju, aż do kwietnia. Z nieznanych dla nas przyczyn, Kajtek przebywał (w dolinie Nilu) aż do 26 kwietnia tego roku, przemieszczając się w różnych kierunkach do 25 km w ciągu dnia - informują ekolodzy. Potem słuch po Kajtku zaginął. 7 czerwca ekolodzy dostali jedynie rachunek telefoniczny. Widniała na nim suma 10 tysięcy złotych.Pech chciał, że rozmowy prowadzone przez polskiego operatora z państwami Afryki są niezwykle drogie. Z minutę połączenia zapłacimy nawet 8 złotych, a impulsy naliczane są co 60 sekund. Co gorsza, osoba, która weszła w posiadanie karty sim wykorzystała aż 20 godzin na wykonywanie połączeń. Nie wiadomo, co stało się z Kajtkiem, ale możemy przypuszczać, że ptak, najprawdopodobniej nie żyje, w przeciwnym razie trudno byłoby odczepić zamontowany na jego grzbiecie nadajnik. Nie wiadomo też, kto wszedł w posiadanie karty SIM.