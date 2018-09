Body Worlds. Kontrowersyjna wystawa o anatomii człowieka po raz pierwszy w Warszawie [ZDJĘCIA]

Oryginalna i kontrowersyjna wystawa nareszcie do zobaczenia w stolicy. Już od od 1 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. w Pałacu Kultury i Nauki znajdziemy pierwszą publiczną ekspozycję dotyczącą anatomii człowieka. Do tej pory na całym świecie obejrzało ją ponad 47 milionów ludzi. Dalsza część artykułu poniżej. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.