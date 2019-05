Bohema. Rusza remont zabytkowych zakładów Pollena-Uroda. W środku będą bary, restauracje i.. zabytkowy komin

Nowa Rotunda po wakacjach. W środku przestrzeń dla mieszkańców. Wygląd wywołuje kontrowersje

Nowa Rotunda miała być gotowa na początku roku. Nie otwarto jej do dziś. - Budynek zostanie oddany do użytku po okresie wakacyjnym - słyszymy od banku. Do Warszawy powróci jeden z symboli Śródmieścia. W środku i na zewnątrz będzie miejsce dla mieszkańców.