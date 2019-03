Boks w Warszawie może trenować każdy. Przedsiębiorcy, pracownicy korporacji i celebryci katują się każdego dnia

W ostatnich latach jesteśmy świadkami eksplozji popularności mieszanych sztuk walki. Głównie za sprawą federacji KSW, walki w klatce na stałe weszły do kalendarza najważniejszych sportowych wydarzeń roku organizowanych w Polsce. To dzięki Konfrontacji Sztuk Walki wiele osób na nowo zainteresowało się różnymi sztukami walki. Niemal każdy już po pierwszym treningu uświadamia sobie, że walki w klatce, ringu czy na macie, to coś więcej, niż bezmyślne okładanie się pięściami czy nogami. To sztuka wymagająca myślenia, precyzyjnego planowania, a przede wszystkim doskonałej techniki, którą wypracowuje się na treningach.