Bon Jovi w Warszawie po raz pierwszy w historii! Zagra w 2019 na Stadionie Narodowym

Po sześciu latach przerwy, rockowa grupa Bon Jovi wraca do koncertowania. Podczas swojej trasy koncertowej w 2019 roku będzie promować najnowszy album "This House Is Not For Sale".

Bon Jovi w Warszawie - bilety

Bilety na koncert w Warszawie będzie można kupować w przedsprzedaży:

Przedsprzedaż dla Fan Clubu ruszy 30.10 o godz. 09:00 i potrwa do 05.11 godz. 18:00.

Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy ruszy 31.10 o godz. 10:00 i potrwa do 5.11 godz. 22:00.

Przedsprzedaż dla zarejestrowanych użytkowników Live Nation ruszy 2.11 o godz. 10:00 i potrwa do 5.11 godz. 22:00.

Bilety w ogólnej sprzedaży będzie można kupić od 6.11 od godz.10:00.

Jeden z największych rockowych zespołów świata, Bon Jovi ogłosił powrót do Polski, w ramach triumfalnej światowej trasy, która miała już swój przystanek w USA, Kanadzie, Brazylii, Argentynie i Chile, a pod koniec 2018 roku zawita jeszcze do Japonii i Australii. To był wyjątkowy rok – ponad 80 koncertów oraz wprowadzenie zespołu do Rock And Roll Hall Of Fame. Europejska trasa This House Is Not For Sale to kolejne wielkie wydarzenie w ich karierze. Bon Jovi zagra pierwszy w historii koncert w Warszawie na stadionie PGE Narodowym, który może pomieścić 50 000 osób - czytamy w komunikacie Live Nation, agencji organizującej koncert grupy.