Bon Jovi, Warszawa 2019. Zespół po raz pierwszy zagrał w Warszawie! [ZDJĘCIA]

Bon Jovi, Warszawa 2019. Amerykański zespół rockowy znany z takich przebojów, jak m.in. "Livin On A Prayer", "Always" czy "It's My Life" po raz pierwszy w historii wystąpił w Warszawie. Koncert odbył się 12 lipca 2019 na PGE Narodowym. Fan club zespołu przygotował dla muzyków niespodzianki. Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć, jak wyglądał koncert Bon Jovi w Warszawie.

Po sześciu latach przerwy, rockowa grupa Bon Jovi wróciła do koncertowania. W ramach swojej trasy koncertowej, która promuje najnowszy album "This House Is Not For Sale", zespół wystąpił także w Polsce. Koncert odbył się 12 lipca 2019 roku na PGE Narodowych w Warszawie. Co więcej, był to pierwszy w historii występ tej formacji w stolicy Polski. Zobacz zdjęcia z koncertu grupy Bon Jovi:

Fanklub zespołu przygotował dla muzyków niespodzianki. Dzień przez koncertem, czyli w czwartek, 11 lipca, wręczyli Jonowi Bon Joviemu prezent. Wokalista otrzymał koszulkę z nadrukiem wykonanym z tysiąca zdjęć fanów. To jednak nie koniec. Rockman przyjął także butelkę wódki z wyjątkowym grawerem. - Dla nas to już sukces. Czekamy teraz na to, by Jon ją założył podczas dzisiejszego koncertu - mówił Adrian Burnus, pomysłodawca prezentu, na dzień przez koncertem.

I udało się! Jon założył koszulką na ostatnie dwa utwory zagrane na bis - "I'll Be There for You" i "Livin' On a Prayer". Akcja fanów na lotnisku: