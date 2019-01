Bono spotkał się z Donaldem Tuskiem. Wspólne zdjęcie pod plakatem z napisem "Konstytucja"

Reporterka Polsat News pytała muzyka, tuż przed spotkaniem z Donaldem Tuskiem, o czym będą rozmawiać. Na pytanie, czy o polskiej, czy europejskiej polityce, irlandzki muzyk odpowiedział: "o wszystkich wymienionych".

Irlandzki muzyk spotkał się wcześniej z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antonio Tajanim oraz szefami grup politycznych w europarlamencie.

Na krótkiej konferencji Tajani podziękował Bono za wizytę w PE i silne zaangażowanie dla Europy. - Europa to nie tylko bank centralny, nie tylko euro i nie tylko nasze instytucje. Europa to nasze życie, nasza historia, nasza kultura, Europa to nasi piosenkarze - powiedział szef europarlamentu.

Źródło: Onet