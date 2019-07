Bookworm Cabin w Adelinie pod Warszawą. Przepiękny domek do czytania książek

“Bookworm cabin” to projekt Bartka Kraciuka i Marty Puchaleskiej-Kraciuk. Jego prototyp zaprojektował w 2015 roku zespól z pracowni POLE Architekci. Nowoczesna, drewniana, w pełni wyposażona chata rekreacyjna "Dom Baby Jagi" powstała w Rzepiskach niedaleko Zakopanego. Z antresolą zajmowała łącznie powierzchnię 35 m2. Chatka tak spodobała się Bartkowi i Marcie, że postanowili stworzyć coś podobnego, ale we własnym stylu. Na lokalizację wybrali miejscowość Adelin, znajdującą się pod Wyszkowem.

Raj dla moli książkowych

"Bookworm" to angielski odpowiednik polskiego "mola książkowego", a więc osoby, która uwielbia czytać. I to głównie dla takich osób powstał ten niezwykły domek w podwarszawskim Adelinie. - Nie mamy WiFi, a zasięg sieci komórkowej jest zmienny. Ten domek powstał po to, by się wyciszyć. W środku znajdziesz żółte pudełko, do którego proponujemy odłożyć telefon - tak, żeby zawsze był pod ręką, ale jak najmniej przeszkadzał - przekonują właściciele chatki.

Na półkach w Bookworm Cabin na gości czekają setki książek, dostarczonych przez jedno z większych polskich wydawnictw. W domku mają odbywać się także regularne niespodzianki dla czytelników – między innymi „przedpremierowe weekendy”, w trakcie których w chatce będzie można znaleźć niedostępne jeszcze na rynku wydania najbardziej wyczekiwanych tytułów.