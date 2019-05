"Borys Godunow" w Teatrze Polskim. Krwawa opowieść o żądzy władzy [premiera]

Godunov vs. Samozwaniec - Borys Godunow to postać historyczna wykorzystana przez Puszkina, by opisać podstawowe mechanizmy życia politycznego - mówi Peter Stein, reżyser przedstawienia. - W spektaklu jest on tylko jedną z kluczowych postaci wydarzeń. Jest i druga - fałszywy Dymitr, naprawdę Grigorij Otriepiew, który był mnichem. W spektaklu mamy zatem dwie przeciwstawne osobowości polityczne. Jedną jest stary lis, który dokładnie wie, co robić, ponieważ przez wiele lat rządził już państwem rosyjskim, jeszcze zanim został carem. A likwidując przeszkodę, jaką jest prawowity następca, miał szansę zasiąść na carskim tronie. Rządził na tyle długo, że musiał cały czas starać się utrzymać swoją władzę, co okazało się nie takie proste - dodaje reżyser. - Z drugiej strony jest młodzieniec, który nie ma doświadczenia, ale dzięki swoim zdolnościom aktorskim potrafi manipulować ludem.

W tytułowej roli zobaczymy Andrzeja Seweryna, który przyznaje, że jego postać ma w sobie coś z Szekspira. - Wiemy, że Puszkin szanował Szekspira i coś z Szekspira ten Godunow ma - uważa aktor. - Jako dorosły człowiek, człowiek, który dorastał w Polsce Ludowej, który pewne doświadczenia jako obywatel przeżył i zachował w pamięci, mogę korzystać z tego, co przeżyliśmy wszyscy, z obserwacji władzy, przeciwko której się buntowaliśmy. Pewne mechanizmy się po prostu powtarzają - wyjaśnia.

Spektakl z rozmachem

Co charakteryzuje Godunowa? Andrzej Seweryn zwraca uwagę na cztery, ważne cechy. Pierwsza to autentyczna miłość do ojczyzny, zawiedziona, ponieważ - jak mówi aktor - Rosjanie potrafią kochać tylko martwych carów. Druga to jego droga do władzy, pewien awans społeczny. Trzecia to głęboka wiara, która powoduje, że Godunow ma ogromne wyrzuty sumienia po zamordowaniu carewicza. I czwarta - to miłość do rodziny. - On tuż przed śmiercią jest w stanie mówić do syna: „Tyś jest mi droższy niż zbawienie duszy” - wyjaśnia Seweryn.

Największego wroga cara - Dymitra Samozwańca - zagrał Marcin Bubółka. - To postać mocno niejednoznaczna, kolorowa - mówi aktor. - Zaczyna jako biedny, nic nieznaczący dla nikogo mnich, a przez pewne zbiegi okoliczności i wiek zbliżony do zamordowanego Dymitra, postanawia się nim stać.