Botaniczna piątka 2019 Warszawa. Bieg w "pięknych okolicznościach przyrody"

Botaniczna piątka 2019 Warszawa: Wiosna za nami

Botaniczna piątka to cykl biegów na 5 kilometrów, które odbywają się cztery razy do roku. Podczas zawodów zawodnicy mają do pokonania trasę biegnącą przez Ogród Botaniczny PAN w Powsinie. Oprócz klasycznego biegu, w ramach botanicznej piątki odbywają się też zawody w marszu nordic walking. Celem zmagań jest nie tylko wyłonienie najlepszych, ale przede wszystkim popularyzacja aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia. Bieg wiosneny odbył się 10 marca.

Biegi 2019 odbywają się w następujących terminach:

● 10.03​ ​ (edycja​ ​ wiosenna)

● 17.05 ​ (edycja​ ​ nocna)

● 28.07 ​ (edycja​ ​ letnia)

