Brak wody i brak prądu w Warszawie. Uwaga! Planowane kolejne wyłączenia [LISTA]

Podwójny rocznik w szkołach. 36-osobowe klasy, lekcje do 17:30, brak nauczycieli

We wrześniu do liceów pójdzie podwójny rocznik. Oznacza to, że w przyszłym roku szkolnym o miejsca w szkole średniej walczyć będą nie tylko absolwenci likwidowanych gimnazjów, ale także po raz pierwszy absolwenci ósmej klasy podstawówki. Taka sytuacja zmusiła dyrektorów placówek ...