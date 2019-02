Brama na Muranowie podzieliła osiedle. “Tragikomiczna sytuacja pokazuje realia polskich wspólnot mieszkaniowych”

Absurdalnie wyglądająca brama rozdziela budynek o dwóch różnych adresach . Prawa, wyremontowana strona to Nowolipie 1. Lewa, wciąż nieodnowiona, to Andersa 1. Chociaż budynek jest jeden, to zarządzają nim dwie wspólnoty . Linia podziału przechodzi przez środek bramy. - Budynki, które były budowane jako jedna całość, obecnie podzielone są na różne wspólnoty. Nieraz każda klatka to inna wspólnota. Standardem są remonty, gdzie każdy budynek tego samego osiedla zostaje pomalowany na inny kolor - wedle "koncepcji" danej wspólnoty lub właściciela - mówi nam Paweł Czarnecki , artysta sztuk wizualnych, zajmujący się fotografią, filmem, grafiką i street artem. Przy okazji remontu budynku mieszkalnego na Muranowie doszło do tragikomicznej sytuacji.

Obraz polskich wspólnot mieszkaniowych

Ta brama doskonale obrazuje, jak funkcjonują polskie wspólnoty mieszkaniowe. - Administracje wydają na remont ogromne pieniądze, chcąc poprawić stan i wygląd swojego budynku. Zapominają jednak, że zarządzany przez nich budynek jest częścią większej całości. Trzeba pamiętać, że miasto to coś więcej niż tylko nasze własne podwórko i klatka schodowa - komentuje Paweł Czarnecki. I dodaje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zostawienie samej bramy w spokoju, do momentu, aż druga wspólnota podjęłaby się remontu swojego budynku. Wówczas w ramach "zrzutki", brama zyskałaby jednolity kolor, co dziś jest nie możliwe przy tym czego dokonano z kompletnym brakiem wyczucia.

Mieszkańcy: śmiać się czy płakać?

Fotograf Paweł Czarnecki opublikował zdjęcie na forum dzielnicy Muranów. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy, które wyśmiewają absurdalną sytuację. - Ręce opadają, szok, aż się wierzyć nie chce, czy to naprawdę? - piszą mieszkańcy Warszawy. Inni zastanawiają się, kiedy zostanie wyremontowana druga część budynku i czy w ogóle takie prace są przewidziane w najbliższej przyszłości. - To będzie cudowne, jak lewa strona zrobi remont za 2-3-4 lata i do tego czasu prawa zdąży wrócić do szarego odcienia, albo jak wspólnota wybierze inny kolor - spekulują Warszawiacy.

