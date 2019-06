Bramki A2 w Pruszkowie. Trasa już gotowa, niedługo nie trzeba będzie zwalniać

W połowie marca zaczęło się usuwanie nieczynnego Punktu Poboru Opłat (PPO) w Pruszkowie. Bramki na autostradzie A2 przed wjazdem do Warszawy powstały, by kasować kierowców jadących autostradą. Ruch na odcinku Warszawa-Łódź jest jednak tak duży, że bramek koniec końców nikt nie stworzył. Pozostało jedynie 17 wysp pod PPO oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h.

W tym miejscu często dochodziło do wypadków. Ministerstwo infrastruktury pod koniec roku zapowiedziało likwidację bramek oraz podwyższenie prędkości w tym miejscu. Prace rozpoczęły się w marcu. Kosztują 3,1 mln złotych. Wykonawca ma czas do 30 czerwca. Sądząc po zaawansowaniu prac inwestycja zakończy się wcześniej.