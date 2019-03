Bramki w łączniku przesiadkowym na stacji metra Świętokrzyska. ZTM szuka pomysłu jak rozładować tłok

Problemy w tym miejscu będą się zwiększać po oddaniu do użytku kolejnych stacji II linii metra. Jednak zdaniem ZTM poziom krytyczny może nastąpić dopiero w chwili, gdy cała II linia zostanie ukończona.

- Należy spodziewać się, iż wzrost natężenia ruchu pieszego związany z rozbudową II linii metra będzie skutkował problemami z zapewnieniem odpowiedniej przepustowości dla pasażerów korzystających z przesiadki pomiędzy I i II linią metra - prognozuje rzecznik ZTM, Tomasz Kunert.

Niestety rozbudowa łącznika nie jest możliwa. Jest on zbudowany pomiędzy tunelami metra, a to wyklucza możliwość jego powiększenia. Dlatego ZTM szuka innego rozwiązania, które poprawi funkcjonalność tego przejścia.

- W tym roku chcemy zlecić opracowanie, które pomoże nam znaleźć odpowiedź na to jak usprawnić funkcjonowanie łącznika. Nie wiemy czy będzie to przebudowa czy zmiana organizacji ruchu pieszego, na przykład na ruch jednostronny - dodaje Kunert.

Jednym z rozważanych rozwiązań jest branych pod uwagę jest ustawienie bramek przy wyjściu z peronu do łącznika.

- Bramki powodują, że pasażerowie do łącznika napływaliby w kontrolowanych ilościowo grupach. Ruch zostałby zatrzymany dłużej na peronach - tłumaczy rzecznik ZTM-u.

ZTM ma kilka lat na znalezienie rozwiązania i przeorganizowanie ruchu w tym miejscu. Prognozy wskazują, że po otwarciu całej II linii metra ruch podwoi się, a może nawet potroi.