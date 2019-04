Brexit przyciąga firmy do nowego City Warszawy. Ghelamco stawia tam cztery wieżowce. Kolejnym będzie Sobieski Tower?

Komercjalizacja projektu The Warsaw HUB przebiega dużo lepiej, niż zakładaliśmy. Podpisaliśmy listy intencyjne, jednak nie możemy ujawniać wszystkich informacji, dopóki nie uzgodnimy tego z najemcą. HUB jest postrzegany na rynku jako budynek technologiczny, centrum innowacyjności. Staramy się selektywnie wybierać najemców. Myślę, że jesteśmy w granicach 60 proc. najmu. Gdyby zrealizowały się wszystkie toczące się procesy, to de facto mamy skomercjalizowany cały budynek.

Jak to wyglądało w przypadku Warsaw Unit? Budowa wystartowała, mimo że naprzeciw wciąż powstaje The Warsaw HUB.

Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland: Wszystko zależy od potencjału rynku oraz sposobu finansowania projektu. Nie można rozpoczynać zbyt wielu inwestycji, pójść za szeroko. Zwłaszcza jeśli rozmawiamy o wielkoformatowych obiektach jak Warsaw Unit czy The Warsaw HUB. Przy rozpoczynaniu kolejnych bierzemy pod uwagę absorpcję rynku oraz stopień komercjalizacji poprzedniego budynku. Chyba, że znajduje się on w zupełnie innej lokalizacji.

Nasz sąsiad Echo dąży do tego, żeby połączyć Towarową 22 ze stacją. Będzie to możliwe tylko poprzez zrobienie skrzyżowania z naszym tunelem. Stacja metra technicznie nie jest w stanie przyjąć kolejnego włączenia, a nasze było przewidziane na etapie projektowym. Tam jest dzisiaj zaślepiona ściana. My wybudujemy tunel, a potem wybijemy ścianę i połączymy się ze stacją metra. Teoretycznie przejście na drugą stronę ulicy Towarowej mogłoby być połączone z naszym łącznikiem. Jesteśmy otwarci na rozmowy o takim rozwiązaniu.

Tylko w tych budynkach będzie pracowało ponad 60 tysięcy osób. Myślę, że 60-70 proc. z nich będzie chciało dostać się do metra. Wtedy przejścia dla pieszych przy Towarowej zostaną mocno obciążone. Można było to połączyć bezpośrednio z metrem, ale miasto tego nie planuje.

Jeśli chodzi o część usługową, to jest ona wynajęta niemal w 100 proc. Trzymamy jedynie dwa lokale, ale wynika to ze specyfiki procesu komercjalizacji. Obecnie mamy nawet więcej chętnych niż miejsc ze względu na to, że jest to lokalizacja w rodzącym się centrum biznesowym. Ludzie będą przechodzić tędy do metra. Powstaną tam usługi dla mieszkańców: restauracje, kawiarnie, pralnia...

Niedługo kończą Państwo ogromny projekt The Warsaw HUB, który będzie miał ponad 70 tys. mkw. powierzchni najmu. Jednak tego miejsca dla biur brakuje już dziś, bo zapotrzebowanie jest w tej chwili większe niż podaż.

Bądźmy precyzyjni – są lokalizacje, w których dzisiaj nie ma podaży. Jedną z nich jest rondo Daszyńskiego. Gdyby dzisiaj przyszedł większy najemca, to nie miałby gdzie tutaj wynająć przestrzeni. Na Służewcu byłoby to dużo prostsze. Są jednak obszary i strefy w Warszawie, w których popyt przewyższa podaż.

Obecnie jednym z podstawowych czynników mogących zachęcić najlepszych specjalistów do podjęcia pracy w danej organizacji jest lokalizacja, jakość biura i jego najbliższe otoczenie. To dlatego okolice ronda Daszyńskiego są tak atrakcyjne dla pracowników i korporacji. Mamy tu świetną komunikację – autobusy, tramwaje, metro i niedaleko kolej. Do tego dochodzi wciąż poprawiająca się infrastruktura rowerowa. Miejsce, które jeszcze kilka lat temu było postrzegane jako zaniedbane i peryferyjne, na naszych oczach przekształca się w nowe biznesowe centrum Warszawy.

Czy Brexit wpływa na to, że w Warszawie obserwuje się większe zainteresowanie przestrzenią biurową?

Brexit, ale również koniunktura światowa. Mamy do czynienia z organicznym wzrostem, także tych firm, które są tu od dłuższego czasu. Ze względu na efekt prosperity dochodzi do wielu przejęć, fuzji. Firmy przeorganizowują się i zmieniają lokalizacje. Polska jest ostatnio dosyć modna. Tutaj lokuje się operacje back office. Część firm, które muszą utrzymać operacje na terenie Unii Europejskiej i nie chciały ryzykować nagłego Brexitu, już zaczęła się przenosić. Najczęściej elementy HQ, które do tej pory były w londyńskim City, wybierają Frankfurt nad Menem. Tam jest podobna sytuacja jak w Warszawie. Nagle pojawiło się wiele firm, które muszą tam mieć adres i siedzibę. Operacje back office w dużej mierze trafiają do Polski, często do Warszawy, która przyciąga rozwiniętą infrastrukturą, komunikacją, bliskością lotniska i świetnymi kadrami.

Wciąż nie wiemy, czy Brexit w ogóle nastąpi. Ja sądzę, że nie. Jeśli wszystko opóźni się o 2-3 lata, tendencja przenoszenia się prawdopodobnie się zakończy. Do tej pory pojawiło się sporo nowych podmiotów. Co ciekawe, niektórzy pracownicy przyjeżdżają do Polski zza granicy, zachęceni atrakcyjnymi warunkami przez pracodawców. W niektórych budynkach – choćby w Warsaw Spire – na korytarzach można usłyszeć języki z całego świata. Firmy nie tylko zatrudniają ludzi, ale także przyciągają specjalistów z innych krajów do Warszawy.

Jak wygląda sprawa z budową Sobieski Tower? Tam skończyły się niedawno konsultacje społeczne.

Cały czas rozmawiamy z miastem. Mamy tam zaplanowany projekt multifunkcyjny. Jesteśmy w trakcie pozyskiwania pozwoleń. W tej chwili rozmawiamy o kilku koncepcjach i nie wiadomo, która z nich zwycięży. Trwa tzw. predevelopment – proces, którego nie widać, nie można się nim pochwalić, a jest bardzo czasochłonny. Trwają również konsultacje z miastem. Wolę nie rozmawiać o tym projekcie, dopóki nie otrzymamy wszystkich zgód.

Staramy się być transparentni. Tak, mamy działkę przy placu Zawiszy. Zresztą jako deweloper mamy zabezpieczony spory bank gruntów. Wierzymy w Warszawę. Jesteśmy na tym rynku od blisko 28 lat i wciąż mamy apetyt na więcej.

W momencie porozumienia ze stronami Sobieski Tower to będzie projekt, który od razu zostanie przeznaczony do realizacji?

To jest uzależnione od sytuacji rynkowej oraz od tego, co mamy w okolicy. Jeśli stopień komercjalizacji The Warsaw HUB i Warsaw Unit będzie wystarczająco zaawansowany i rynek będzie w stanie przyjąć dodatkowy wolumen powierzchni biurowej, to – znając nas – powiem, że zaczynamy od zaraz.

Jeśli nie, projekt pójdzie do zamrażarki. To pozytywne pojęcie, ponieważ są tam projekty gotowe do uruchomienia. W momencie, gdy pojawia się iskierka nadziei, że będzie użytkownik tego obiektu, to wbijamy pierwszą łopatę. Strategię możemy jednak tworzyć dopiero, gdy mamy pozwolenie na budowę.

