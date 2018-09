Brud jest zdrowszy, niż myślisz. Książka, która wiele wyjaśnia

[patronat NaM]

Czy dzieci mogą spokojnie bawić się na placu zabaw? Czy używać w domu produktów antybakteryjnych? Jakie probiotyki pomogą dziecku, które ma biegunkę? Na te i wiele innych pytań odpowiadają w książce "Brud jest zdrowszy, niż myślisz" Jack Gilbert i Rob Knight. - Chcemy pomóc zrozumieć coś, co trudno pojąć: my, ludzie, żyjemy na planecie sterowanej przez niewidoczne drobnoustroje. Przez trzy miliardy lat były one jej jedynymi właścicielami - piszą we wstępie.

Tematem przewodnim książki jest mikrobiom, ze szczególnym naciskiem na drobnoustroje zamieszkujące jelita człowieka, ale naukowcy przedstawiają je w kontekście problemów zdrowotnych i ogólnego dobrostanu człowieka we współczesnym świecie.

Wszystkie zawarte w książce odpowiedzi zostały poparte wynikami badań – w większości prowadzonych na myszach, ale częściowo także na ludziach. Badacze mają nadzieję, że medycyna mikrobiologiczna przyniesie lek na wiele schorzeń, choć jak dotąd mamy zdecydowanie za mało danych o wzajemnych powiązaniach mikrobiomu i zdrowia ludzkiego.

"Brud jest zdrowszy, niż myślisz"

Jack Gilbert, Rob Knight

Wydawnictwo Bellona