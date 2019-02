Brutalne morderstwo w Krakowie. Zatrzymano cztery osoby

Do tragedii doszło 13 sierpnia 2018 roku na terenie pustostanów zlokalizowanych przy Muzeum Armii Krajowej w Krakowie przy ul. Wita Stwosza. Tam znaleziono ujawniono zwłoki 50-letniego bezdomnego mężczyzny. Na ciele mężczyzny było wiele obrażeń.

W toku prowadzonego śledztwa zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 19 do 53 lat. Trzech z nich to Polacy, jeden jest Ukraińcem. Wszystkim przedstawiono zarzuty „działania wspólnie i w porozumieniu w zamiarze pozbawienia życia pokrzywdzonego i spowodowania licznych obrażeń ciała skutkujących jego śmiercią.” Tylko jeden z zatrzymanych przyznał się do popełnienia przestępstwa i złożył wyjaśnienia.

Jak ustalono, mężczyzna został przez sprawców brutalnie pobity oraz zadano mu szereg ran. Zatrzymanym grozi od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

