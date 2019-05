Bryan Adams – artysta kompletny

Z okazji dwóch koncertów, które Bryan Adams zagra w bieżącym roku w Polsce (21 czerwca, Ergo Arena, Gdańsk/Sopot i 22 czerwca, Hala Orbita, Wrocław) przybliżamy sylwetkę tej wyjątkowej osobistości, do której z całą pewnością pasuje wyrażenie “człowiek renesansu”. Niewielu artystom udaje się bowiem osiągnąć bardzo wysoki poziom w dwóch dziedzinach sztuki. Ogromny sukces muzyczny, którym bezsprzecznie jest sprzedanie kilkudziesięciu milionów albumów na całym świecie, nie przeszkodził Adamsowi w staniu się światowej klasy fotografem, który publikuje w najważniejszych magazynach i któremu chętnie pozują najwięksi celebryci. A jeśli i tego byłoby mało, to doskonale te wizerunki spaja jego trzecia twarz – aktywisty, który swoją postawą walczy o należyty szacunek dla środowiska naturalnego i prowadzi działalność charytatywną. Jak w takim razie udało mu się to wszystko pogodzić i zbudować wizerunek jednego z najistotniejszych artystów współczesnej popkultury?

WIELKI MUZYCZNY SUKCES

To w jego przypadku oczywiste, ale podkreślmy to – wszystko zaczęło się od muzyki. Pierwszą gitarę kupił w wieku 11 lat. I od początku wiedział co chce z tym fantem zrobić. Już jako nastolatek zaczął być częścią sceny muzycznej w Vancouver i dzięki uporowi, równą dekadę po zakupie pierwszego instrumentu, na świat przyszedł fonograficzny debiut. Odniósł umiarkowany sukces, ale to nie ostudziło zapału młodego twórcy. Druga płyta to już złoto w Kanadzie, trzecia - platyna w USA, no i wreszcie album (wydany w dzień 25 urodzin piosenkarza), który zrobił z Bryana światową gwiazdę - “Reckless”. Diamentowa płyta w Kanadzie, pięciokrotna platyna w USA, 12 milionów kopii sprzedanych na całym świecie i wielkie utwory, które weszły do kanonu muzyki popularnej - “Summer of 69”, “Heaven”, “Run to You”. A to i tak część jego kultowego dorobku, bo kto nie zna późniejszych hitów Adamsa, takich jak “(Everything I do) I do it for you” (ten “klasyk” został notabene skomponowany przez artystę w mniej niż godzinę!), czy “Have You Ever Really Loved A Woman?”.