Brytyjska gwiazda na polskich scenach – Shakin’ Stevens wraca do Polski!

Do koncertów „walijskiego Elvisa” został niecały miesiąc, a to oznacza, że czas na krótkie podsumowanie. Wiecie jaki utwór jest dla niego najważniejszy, dlaczego gra w golfa i czy jeszcze kiedyś założy białe buty? My wiemy! Przeczytajcie koniecznie!

26 lutego będziemy mogli usłyszeć uroczego Brytyjczyka na żywo na warszawskim Torwarze. Przygotowaliśmy dla Was krótkie repetytorium z wiedzy o wokaliście. Zaczynamy!

Białe buty

Znak rozpoznawczy Shakin’ Stevensa, ale… tego z lat 80. Na przestrzeni lat artysta dojrzał i zmienił swój image. Z niepokornego rockandrollowca zmienił się w wokalistę, dla którego najważniejsza jest muzyka, a nie uwielbienie fanek. Brytyjczyk zrezygnował z wizerunku amanta i schował słynne białe buty do lamusa – jak sam mówi „to tylko miłe wspomnienie”.

Najważniejsze przeboje

Lista zależy od tego czy pytamy artystę czy fanów. Shakin’ przyznaje, że najważniejsze utwory w jego dorobku to „Hot Dog”, „Marie, Marie”, „Merry Christmas Everyone”. Pierwszy z nich zapoczątkował jego karierę, drugi sprawił, że stał się rozpoznawalny na całym świecie a trzeci przyniósł mu najwięcej korzyści – także finansowych.

Muzyczne inspiracje

Historia rodziny była inspiracją ostatniej płyty. Shakin’ przyznaje, że tak naprawdę jej nie znał i poszukiwanie własnych korzeni było punktem zwrotnym w jego twórczości. Na krążku „Echoes Of Our Times” opowiedział m.in. o pradziadku, który w wieku 10 lat pracował jako górnik i babci, członkini Armii Zbawienia. Wokalista, który jest najmłodszym z 13-orga rodzeństwa (dwoje z nich zmarło zanim się urodził) powtarza, że ostatnia płyta jest wyjątkowa i najdojrzalsza w jego dorobku.

Co z tym golfem?

Golf to ulubiony sport artysty. W tym wypadku Shakin’ łączy przyjemne z pożytecznym. Artysta, który przeszedł dwa zawały, od kilku lat bierze udział w turnieju golfa – akcji charytatywnej wspomagającej walijski szpital. W 2018 r. podczas imprezy, na którą zapraszane są znane osoby, zebrano ponad 23 tys. funtów!

Co dalej?

Przed nami dwa niesamowite koncerty i… kolejna płyta! W jednym z wywiadów Brytyjczyk przyznał, że właśnie pracuje nad nowym krążkiem! Szkice pierwszych utworów już są! Póki co czekamy na występy w Polsce!

Bilety można kupić na eventim.pl.