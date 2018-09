Brytyjski dziennik zachwyca się Polską. TOP 10 najfajniejszych dzielnic Europy według The Independent

Cudze chwalicie, swego nie znacie. To stare przysłowie, ale po pierwsze – wciąż aktualnie, a po drugie – prawdziwe do bólu. Wyjeżdżamy na wakacje do dalekich, ciepłych krajów, zachwycamy się zabytkami w odwiedzanych przez nas krajach, smakujemy kuchnie z różnych stron świata a świat zachwyca się tym, co u nas, tuż za rogiem.

Najciekawsze dzielnice Europy nie znajdują się w popularnych kurortach czy turystycznych pewnikach Europy. To offowe, niszowe dzielnice, które w niektórych przypadkach dopiero przechodzą swój renesans.

Najfajniejsza dzielnica, czyli jaka?

Dzielnice miast, które zawarte ostały w rankingu to często dzielnice gentryfikowane, przechodzące swoją drugą młodość. W tych dzielnicach nowoczesność przeplata się z historią. Nie zawsze są to turystyczne zakątki miasta, choć niektóre mocno przyciągają do siebie turystów swoją niestandardową ofertą. Gdzie warto bywać i co trzeba zobaczyć? The Independent wyróżnił 10 europejskich dzielnic, które są aktualnie na topie.

