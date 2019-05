Budowa drugiej linii metra. 12 maja rozpocznie się powolny paraliż Bemowa. Pętla na Górczewskiej do likwidacji

Ratusz ogłosił pierwsze zmiany w organizacji ruchu , które wymusi budowa dwóch stacji drugiej linii metra na granicy Woli i Bemowa. Przy centrum handlowym Wola Park powstanie stacja Ulrychów (C5), zaś przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich wyrośnie stacja Bemowo (C4). Mieszkańcy Jelonek, Chrzanowa oraz Górców muszą przygotować się na powolny paraliż dzielnicy, który na pewno przybierze na sile po uruchomieniu budowy trzech ostatnich stacji drugiej linii metra na Bemowie. Podziemna nitka zostanie doprowadzona aż do Połczyńskiej.

Budowa stacji Ulrychów wymusi wyłączenie południowej jezdni na ul. Górczewskiej - od ślimaka zajazdowego do centrum handlowego do ul. Białowiejskiej. Północna strona Górczewskiej będzie przejezdna dla komunikacji miejskiej oraz samochodów na odcinku od centrum handlowego do Powstańców Śląskich. Tak, jak dotychczas północną jezdnią w obydwu kierunkach będą poruszały się wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, taksówki, MTON, służby miejskie, pojazdy z identyfikatorem MW oraz posiadacze karty parkingowej wydawanej osobom z niepełnosprawnościami. Przystanek autobusowy w kierunku centrum, znajdujący się obecnie na wysokości ul. Białowiejskiej, zostanie przesunięty bliżej ul. W. Przanowskiego.

Wprowadzane zmiany w ruchu będą dotyczyły także ulic poprzecznych do ul. Górczewskiej. Ulice Białowiejska, Szańcowa, W. Przanowskiego, Mroczna i T. Krępowieckiego będą miały połączenie z południową jezdnią ul. Górczewskiej (na południowej jezdni ul. Górczewskiej, pomiędzy ulicami Białowiejską a Krępowieckiego, będą obowiązywały dwa kierunki ruchu), ale wyjazd z tego obszaru będzie możliwy jedynie przez ul. T. Krępowieckiego do Jana Olbrachta. Wynika to z ograniczenia ul. Górczewskiej, z jednej strony przez plac budowy stacji „Ulrychów”, a z drugiej „Księcia Janusza”.