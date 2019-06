Budowa II linii metra na ukończeniu. Na Targówku testowano system oddymiana stacji. Kiedy otwarcie?

Metro po raz kolejny przejechało z pasażerami. Pociąg wyruszył ze stacji C17 Targówek Mieszkaniowy. Najpierw na wschód (na C18 Trocka), potem - po zmianie kierunku jazdy - do stacji C16 Szwedzka. To drugi raz gdy urzędnicy, pracownicy metra i wykonawców oraz dziennikarze przejechali koleją podziemną. Pierwszy raz zimą ze względu na trwające prace pociągi wlokły się niemiłosiernie. Dziś jechały już z docelową prędkością.

Celem tego ćwiczenia było sprawdzenie, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, jak działają wszystkie systemy, które mają za zasadnie uprawić ewakuację - mówi nam prezes metra, Jerzy Lejk.

Akcję prowadzili strażacy. Na miejscu tłumaczyli, że wszystko poszło sprawnie. Systemy zadziałały, stacja jest przygotowana na przyjęcie pasażerów, a także na sytuacje awaryjnie. Miejmy nadzieję, że nie będzie do nich dochodzić.

Kiedy przejedziemy metrem?

- Wszystkie odbiory dla całego odcinka zostały zakończone. Skierowaliśmy wnioski do WINB [Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego - red.] o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Czekamy na decyzję. Bez nich nie możemy uruchomić odcinka- tłumaczy Jerzy Lejk. Jak słyszymy, pierwsze wnioski do WINB zostały wysłane 8 i 10 maja. Od tego czasu kontrolerzy nie pojawili się w tunelach. Z nieoficjalnych informacji wynika, że kontrole wyznaczono dopiero na sierpień. To oznacza, że otwarcie metra zostanie przesunięte zapewne na jesień.