Budowa metra na Bródnie. Jak dojechać do najważniejszych miejsc na Bródnie po zamknięciu Kondratowicza? [MAPY]

Trwa budowa II linii metra na Bródnie. W związku z tym ulica Kondratowicza, czyli główna arteria osiedla, pod którą powstaną dwie stacje podziemnej kolei, jest wyłączona z ruchu. Wymusiło to zmiany tras codziennych podróży pieszych, komunikacji miejskiej i samochodów, którzy często zbyt długo szukają nowych dróg do m.in. Urzędu Dzielnicy Targówek, Szpitala Bródnowskiego czy Cmentarza Bródnowskiego. Jak dojechać do najważniejszych miejsc na Bródnie? Teraz można to sprawdzić na planach przygotowanych przez ZTM. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.