Budowa metra na Bródnie. Jak postępują prace? Sprawdźcie najnowsze zdjęcia [ZDJĘCIA]

- Praca odbywa się tu w trybie ciągłym. Po zgłębieniu otworu w ziemi, wypełniany jest on zawiesiną bentonitową, która zabezpiecza go przed osypaniem, a następnie w otworze umieszczana jest klatka zbrojeniowa. Proces wieńczy betonowanie - tłumaczą władze miasta.

To właśnie tam też pracują obecnie dwie pogłębiarki służące drążeniu ścian szczelinowych przyszłego korpusu stacji.

Na całej długości placu budowy usuwane są też ostatnie kolizje z infrastrukturą podziemną. W sumie na całym wschodnim odcinku drugiej linii metra do przełożenia jest blisko 40 kilometrów przewodów i różnego rodzaju instalacji. W pobliżu ul. Bazyliańskiej 7 trwają natomiast przygotowania do budowy torów odstawczych. W pobliżu widoczne są charakterystyczne zielone pale do których już wkrótce przymocowane zostaną panele dźwiękochłonne. Będzie ich w sumie ponad 300 metrów bieżących. Dzięki temu głębienie ścian szczelinowych będzie jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.