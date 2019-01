Budowa metra na Bródnie. Zamknięte ulice, zmiany tras autobusów, nowa linia tramwajowa

- Chcemy, aby mieszkańcy Bródna, całego Targówka, ale i Warszawy mieli czas nie tylko na zapoznanie się ze zmianami, ale także na przyzwyczajenie się do nich. Dlatego też zdecydowaliśmy się na etapowanie prac. Wprowadzanie czasowej organizacji ruchu rozpocznie się 1 lutego i potrwa do połowy miesiąca – powiedział Robert Soszyński, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Pierwsze zmiany - buspas na Matki Teresy

Na ul. Matki Teresy z Kalkuty pomiędzy ulicami Chodecką a św. Wincentego wytyczone zostaną buspasy w obydwu kierunkach. Jezdnia na tym odcinku zostanie specjalnie poszerzona, dzięki czemu zmieni się liczba pasów ruchu i możliwe będzie wytyczenie dodatkowych pasów dla autobusów przy pozostawieniu kierowcom samochodów osobowych po jednym pasie w każdym kierunku (tak, jak do tej pory). Dodatkowo, na skrzyżowaniu ulic Matki Teresy z Kalkuty i Chodeckiej powstanie rondo. W czasie prac zamknięty zostanie odcinek ulicy od Chodeckiej do skrzyżowania ze św. Wincentego. Roboty w tym rejonie potrwają około trzech tygodni.

Ponadto pasy dla autobusów (tylko w jednym kierunku) zostaną wytyczone także na ulicach: Chodeckiej, Łojewskiej oraz Wyszogrodzkiej i Bartniczej.

Zmiany te zostaną wprowadzone w weekendy 1-3 oraz 8-10 lutego.

Zamknięcie ulicy Kondratowicza

Najważniejszą zmianą, związaną z budową stacji podziemnej kolei na Bródnie, będzie wyłączenie z ruchu ulicy L. Kondratowicza.

Główne objazdy tej arterii zostaną poprowadzone ulicami P. Wysockiego – Matki Teresy z Kalkuty – Gilarska – Z. Jórskiego do Radzymińskiej, Głębocka – L. Kondratowicza – Młodzieńcza, św. Wincentego – Borzymowska – Trocka, ciągiem Bartnicza – Wyszogrodzka do Chodeckiej i dalej do Łojewskiej, a także ul. Odlewniczą do Marywilskiej i Trasą Toruńską.

Zamknięcie ulicy L. Kondratowicza planowane jest na weekend, 15-17 lutego.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Budowa stacji metra na Bródnie na wiele miesięcy zmieni codzienne trasy podróży do domu, pracy, szkoły czy na uczelnię. Na trasy objazdowe skierowane zostaną autobusy kilkunastu linii: 104, 112, 118, 120, 126, 145, 156, 169, 176, 204, 214, 227, 240, 256, 345, 409, 500, N02, N11 i N64.

Zmiany tras linii autobusowych będą obowiązywały od nocy z piątku na sobotę, z 15 na 16 lutego.

Autobusy linii: 104, 112, 118, 240 i N64 będą jeździły ulicą Toruńską do Łabiszyńskiej. Autobusy 112 i 240 dalej pojadą ulicami Łojewską, Chodecką i Matki Teresy z Kalkuty do św. Wincentego. Dla autobusów linii: 126, 145, 156 i N02 objazdy wytyczone zostaną ulicami: Bartniczą, Wyszogrodzką, Chodecką i Matki Teresy z Kalkuty do św. Wincentego.

Z kolei ulicami Matki Teresy z Kalkuty i Chodecką pojadą autobusy linii: 227, 256, 409 i 500. Autobusy linii 176 będą kończyły trasę na przystanku Budowlana.

Zmienią się również trasy linii: 120 i N11 (prosto św. Wincentego), 204 (Łojewska – Chodecka – Wyszogrodzka), 214 (Odlewnicza) i 345 – autobusy skręcą z Łodygowej w Radzymińską i dojadą do Dworca Wileńskiego.

Nowa linia tramwajowa

Pasażerowie z Bródna będą mogli szybko dojechać do Śródmieścia i na Mokotów dzięki nowej linii tramwajowej 41. Składy będą ruszały z pętli Żerań Wschodni i taką samą trasą jak „1” pojadą do ronda Zgrupowania AK „Radosław”, gdzie skręcą w al. Jana Pawła II i dalej pojadą na Służewiec. Linia 41 rozpocznie kursowanie od poniedziałku, 18 lutego.

W czasie trwania budowy tramwaje będą jeździły ulicą Rembielińską. Mogą występować jedynie kilkudniowe wstrzymania ruchu tramwajowego.



Kampania informacyjna

Informacje dla mieszkańców będą przekazywane na kilka sposobów. Przede wszystkim odbędą się dwa spotkania informacyjne. Pierwsze z nich we wtorek, 22 styczna, w Szkole Podstawowej nr 379 im. Szarych Szeregów przy ul. Turmonckiej 2. Spotkanie, które potrwa od godz. 18.00 do około 20.00 poświęcone będzie w całości zmianom związanym z budową stacji „Bródno”.

W czwartek, 24 stycznia, w tych samych godzinach, w Urzędzie Dzielnicy Targówek mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o zmianach jakie towarzyszyć będą pracom w rejonie stacji „Zacisze” i „Kondratowicza”.