Budowa metra na Bródnie. Zapowiada się paraliż komunikacyjny? W lutym mieszkańcy odczują zmiany

Okazuje się jednak, że zanim do tego dojdzie, mieszkańców Bródna czekają liczne utrudnienia. Przede wszystkim wiadomo już, że znajdujące się pod skrzyżowaniem ul. Kondratowicza z Rembielińską tunele metra i hala do zawracania pociągów utrudnią czasowo kursowanie tramwajów z pętli Annopol. Eksperci przewidują, że mieszkańcy okolicznych osiedli będą zmuszeni do korzystania z Trasy Toruńskiej, a ta ma tendencję do korkowania się.

Utrudnienia dla mieszkańców mogą potrwać nawet prawie trzy lata, do jesieni 2021 r.