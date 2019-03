Budowa metra na Bródnie. ZTM reaguje na skargi mieszkańców i uruchamia dodatkową linię autobusową

W związku z budową drugiej linii metra na Bródnie, która zaczęła się na początku marca, Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił, że od 18 marca pasażerowie będą mogli skorzystać z nowej linii 327 . Autobusy będą jeździły ulicą św. Wincentego . Jeszcze kilka dni temu ZTM zapewniał, że '' komunikacja miejska zdała egzamin'', ale wygląda na to, że urzędnicy w końcu dostrzegli problem i postanowili ulżyć mieszkańcom Bródna (i Białołęki), którzy skarżyli się na korki, przepełnione autobusy i inne aspekty organizacji ruchu, o czym pisaliśmy tutaj:

Nowa linia

Od poniedziałku 18 marca na ulice wyjadą autobusy nowej linii 327. Pojazdy oznaczone tym numerem mają ułatwić dojazd do ronda Żaba i przesiadek do tramwajów z rejonu przystanków Malborska i św. Wincentego.

To będzie dość krótkie połączenie - autobusy będą kursowały od Centrum Handlowego Targówek, Głębocką, św. Wincentego do ronda Żaba, w dni powszednie w godzinach 6.00–9.30 i 14.00–20.00, a na przystankach będą się zatrzymywały co 15 minut.

327 będzie przejmować część pasażerów z autobusów przyjeżdżających z Zielonej Białołęki - linie 120 i 527 utykają bowiem dalej w korkach na ul. Gilarskiej czy Kondratowicza i Młodzieńczej. Ponadto nowa linia ma odciążyć autobusy na ul. św. Wincentego, która w godz. 6-21 jest zamknięta dla prywatnych samochodów.

Nowa linia to niejedyne zmiany

Już od środy 13 marca zmieni się charakter przystanków Gilarska i Toruńska. Autobusy będą się tu zatrzymywały za każdym razem, a nie jak dotychczas na żądanie. Z obserwacji pracowników ZTM wynika, że przystanki te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem pasażerów i autobusy praktycznie przy każdym kursie się na nich zatrzymują.

Zmiany obejmą także sygnalizację świetlną przy przystankach wzdłuż Rembielińskiej. "Dzięki montażowi urządzeń "wzbudzających”, zielone światło dla pieszych będzie świeciło się dłużej i nie utrudni jednocześnie przejazdu tramwajom" - informuje urząd miasta.

