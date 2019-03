Budowa metra na Zaciszu. Trzy miesiące utrudnień - objazdy, zmiany w ZTM, zamknięte ulice [INFORMATOR]

Budowa metra na Zaciszu – wykaz utrudnień

Jak poinformowali przedstawiciele stołecznego ratusza – na potrzeby budowy stacji metra "Zacisze" z ruchu wyłączone zostanie skrzyżowanie ulic:

Figara

Codziennej

Rolanda

Spójni

U zbiegu tych arterii umieszczone zostaną wejścia do stacji metra. Skrzyżowanie będzie nieprzejezdne od najbliższego piątku – 29 marca ok. godziny 23:30. Utrudnienia potrwają przez ok. trzy najbliższe miesiące.