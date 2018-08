Budowa metra w Warszawie. Wydano pozwolenie w sprawie trasy na Bródno. Wkrótce wyruszą prace

Budowa metra w Warszawie

W poniedziałek 20 sierpnia, wojewoda mazowiecki zatwierdził projekty budowlane dotyczące II linii metra prowadzącej na Bródno. Udzielono pozwoleń na budowę dwóch wentylatorni szlakowych V20 i V21 na odcinku za stacją C18 "Trocka" do torów odstawczych za stacją C21 "Bródno". Decyzje wydane przez wojewodę są ostatnimi potrzebnymi zgodami na budowę drugiego etapu odcinka metra na Targówku i mają rygor natychmiastowej wykonalności.

Sfera prac, które podlegają decyzji wojewody obejmują budowę wentylatorni między ulicami Czerwińską a Kanałową oraz przy Kondratowicza, łącznie z budową tuneli, stacji, obiektów towarzyszących oraz przebudowy dróg i infrastruktury.

Rozpoczęcie inwestycji musi przypieczętować umowa między miastem, a wykonawcą, który zwyciężył w przetargu. Mowa o konsorcjum Astaldi-Gülermak. Do podpisania umowy powinno dojść w ciągu najlbiższych tygodni, co oznacza, że prace mogą wystartować jeszcze w tym roku. Zapowiadana data finalizacji budowy to rok 2022 i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, termin może pozostać realny.

"Wybudowanie nowego odcinka II linii metra umożliwi skrócenie czasu trwania podróży i zmniejszenie liczby koniecznych przesiadek. Będzie to związane bezpośrednio z poprawą jakości komunikacji zbiorowej pomiędzy dzielnicami Praga Północ i Targówek. " - czytamy w komunikacie wojewody mazowieckiego.