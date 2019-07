Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy z lotu ptaka. Najnowsze zdjęcia z placu budowy!

Cała Południowa Obwodnica Warszawy to 18,5 km drogi - od węzła Puławska do węzła Lubelska. Roboty przy tym fragmencie, po zakończeniu fazy projektowej, ruszyły w 2017 roku. Według planów termin zakończenia inwestycji to trzeci kwartał 2020 r. Ostatnio w internecie pojawiło się wideo, na którym można zobaczyć, jak z lotu ptaka wyglądają postępy na budowie. Zdjęcia dokumentują stan obwodnicy z drugiej połowy czerwca 2019 r.

Zdjęcia i wideo, na których widać, jak postępują prace, możecie zobaczyć poniżej: