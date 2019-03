Budowa zakopianki. Drogowcy uspokajają! Nie ma obaw o inwestycję [NOWE IMPONUJĄCE ZDJĘCIA Z TRASY]

Choć od kilku dni, co chwilę pojawiają się informacje, że włoskie firmy budowlane (stawiające ekspresowe szosy w całej Polsce) wkrótce zejdą z placów budów, zdaniem urzędników z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad takie doniesienia to nic więcej jak zwykłe... "strachy na lachy". - Do dziś nie wpłynęło do nas ani jedno pismo z żądaniem dopłaty do któregokolwiek z kontraktów na budowę zakopianki - mówi Iwona Mikrut, rzecznik krakowskiego GDDKiA. - Roboty na trasie idą do przodu pomimo, że mogłyby zostać zawieszone z uwagi na trwającą zimę - dodaje.