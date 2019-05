Budżet obywatelski na 2020 rok, Warszawa. Od 20 maja można zgłaszać pomysły. Głosowanie dopiero we wrześniu

Rusza kolejna edycja budżetu partycypacyjnego, od tego roku nazwanego obywatelskim. Od 20 maja do 10 czerwca warszawiacy mogą zgłaszać swoje pomysły. Składanie projektów potrwa do 10 czerwca, a głosowanie od 6 do 23 września. Nowością jest m.in. możliwość zgłaszania pomysłów na poziomie ogólnomiejskim. Szczegóły w artykule poniżej.