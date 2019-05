Budżet partycypacyjny. Piaseczno nie doprecyzowało kryteriów? incjatywa zagrożona

Budżet obywatelski, Piaseczno — są zastrzeżenia do uchwały

Regionalna Izba Obrachunkowa ma zastrzeżenia do uchwały rady miasta ws. wprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Piasecznie. Pomimo iż radnym udało się dojść do porozumienia w sprawie inicjatywy, budżet może przekreślić skarga do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Nie wiadomo, kto złożył skargę. Wiadomo natomiast, że RIO zakwestionowało m.in. zapisy o „wykonalności technicznej” oraz „niegenerowaniu kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania” uznając je za zbyt ogólne i wymagające doprecyzowania. Jeśli Rada przegłosuje zmiany, których wymaga RIO, uchwała może wejść w życie. Będzie to jednak wymagało szybkiego działania ze strony polityków.