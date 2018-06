Budżet Partycypacyjny, Warszawa 2018. Mieszkańcy decydują co zmienić w Warszawie. Głosowanie trwa do 30 czerwca (© Fot. Ewelina Wójcik)

Prawie 65 milionów do wydania i ponad półtora tysiąca pomysłów na zmianę Warszawy, dzielnicy czy podwórka. Rusza głosowanie na projekty budżetu partycypacyjnego. Szczegóły w artykule poniżej.

Jak głosować?

W piątek 15 czerwca ruszyło głosowanie na projekty budżetu partycypacyjnego. Warszawiacy głosili aż 1628 pomysłów na zmiany. Są to zarówno duże projekty, jak budowa drogi czy tężni, jak i mniejsze, lokalne, np. uzupełnienie zbiorów biblioteki czy stworzenie zielonych zagajników. Głosować można do 30 czerwca. Na początku lipca poznamy projekty, które będą realizowane. Zgodnie z zasadami budżetu wybrane pomysły będą realizowane w roku 2019.- Coraz więcej warszawiaków chce się angażować w życie naszego miasta. Doceniamy to i wspieramy, udostępniając narzędzia pozwalające współdecydować mieszkańcom o przyszłości stolicy - mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy. - Konsultacje społeczne, inicjatywa lokalna czy budżet partycypacyjny - to sposoby na udoskonalenie najbliższego otoczenia, osiedla czy całego miasta. Warszawiacy mają potencjał, są kreatywni, aktywni i jestem przekonana, że dobrze wykorzystają blisko 65 milionów złotych, które są do ich dyspozycji w kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego - dodaje prezydent Warszawy.Cała Warszawa została podzielona na dziesiątki obszarów. Dzięki temu możemy wybierać pomysły, które znajdują się w naszym najbliższym otoczeniu. W ramach głosowania nie trzeba wybierać miejsca, w którym mieszkamy. Można głosować na projekt innej dzielnicy. Nie trzeba również być zameldowanym w Warszawie. Należy jednak pamiętać, że zagłosować możemy tylko raz, na dowolną liczbę pomysłów, pod warunkiem że ich łączny koszt zmieści się w kwocie przeznaczonej na dany rejon.Głosować można w Urzędzie Dzielnicy albo za pośrednictwem strony internetowej http://app.twojbudzet.um.warszawa.pl . Głosowanie trwa do 30 czerwca. Wyniki poznamy na początku lipca.