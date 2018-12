"Budzik" dla dorosłych w Warszawie. Ruszyła zbiórka na budowę kliniki

"Budzik" dla dorosłych w Warszawie

Ruszyła zbiórka pieniędzy na budowę kliniki "Budzik" dla dorosłych, która będzie pomagać w leczeniu ludzi przebywających w śpiączce. Specjalistyczna placówka ma powstać obok Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, na działce, która jest własnością samorządu Mazowsza. Będzie to druga tego typu placówka fundacji "A kogo?" w stolicy. Pierwszy “Budzik”, działający od 5 lat w warszawskim Międzylesiu, obudził już 52 dzieci.

Cel - 40 milionów złotych

"Rusza zbiórka pieniędzy. Każdy z nas może pomóc" – poinformowali inicjatorzy przedsięwzięcia podczas niedzielnej konferencji prasowej. Szacowany koszt budowy i wyposażenia to około 40 milionów złotych. Każdy może wesprzeć projekt, wpłacając środki na konto lub wysyłając smsy. Szczegóły dostępne są tutaj. Nowa klinika będzie miała około trzech tysięcy metrów kwadratowych. W trzypiętrowym budynku znajdzie się około 15 łóżek. Budynek ma nawiązywać do gmachu, gdzie mieści się "Budzik" dla dzieci. Prace projektowe już ruszyły. Przewidywany przez inicjatorów termin otwarcia kliniki to połowa 2022 roku.

Ponad 800 osób czeka na pomoc

Podobna klinika dla dorosłych działa już w Olsztynie, gdzie do tej pory wybudzono ze śpiączki 10 dorosłych. Jak podkreśliła Ewa Błaszczyk, założycielka fundacji „Akogo?”, klinika "Budzik" dla dorosłych jest bardzo potrzebna w Warszawie. Na przyjęcie do olsztyńskiej placówki czeka blisko 800 osób. - Już się nie mogę doczekać, żeby "Budzik" był w Szpitalu Bródnowskim - mówiła Błaszczyk. Do "Budzika" przyjmowani są pacjenci, którzy są w śpiączce nie dłużej niż rok od dnia urazu lub sześć miesięcy od dnia wystąpienia śpiączki nieurazowej. O zakwalifikowaniu do leczenia w klinice decyduje zespół terapeutyczny.

Japońskie techniki leczenia

Rozwiązania, które będą stosowane w nowej klinice zostały zaczerpnięte między innymi z doświadczeń japońskich, gdzie pacjenci, dzięki specjalnym szynom umieszczonym pod sufitem, są przenoszeni bez potrzeby transportowania ich w pozycji pionowej. Jednak wzorem dla nowej kliniki będzie przede wszystkim już istniejący “Budzik” – Będziemy się wzorować na tym, co mamy w Budziku dla dzieci, który od 5 lat działa w Międzylesiu, ale w tej nowej placówce dla dorosłych chcielibyśmy także mieć nowe technologie - mówi Tomasz Jastrzębski, koordynator medyczny Fundacji „A kogo?”.