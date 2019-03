Bulwary nad Wisłą, Warszawa. Nowy odcinek w końcu oddany do użytku. Tak pięknie jeszcze tutaj nie było [ZDJĘCIA]

Nowe bulwary są już gotowe. Zgodnie z planem Skanska mogła je budować do lutego. Prace jednak skończyły się kilka miesięcy wcześniej. Spekulowało się, że nowym odcinkiem deptaku przejdziemy w listopadzie, podczas II tury wyborów. Ostatecznie oddano je do użytku dopiero dzisiaj - w czwartek, 14 marca. To dobra data, ponieważ najbliższy weekend będzie słoneczny i ciepły. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda nowy odcinek Bulwarów.