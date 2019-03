Słońce i temperatura powyżej 15 st. C sprawiły, że bulwary nad Wisłą wypełniły się spacerowiczami. Warszawiacy mają od kilku dni mają do dyspozycji nową część promenady. Fontanny, skatepark, strefa do ćwiczeń i więcej zieleni - to niektóre atrakcje wyremontowanego odcinka bulwarów przy moście Świętokrzyskim. Zobacz jak wyglądają zdjęcia z bulwarów.