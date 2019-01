Bulwary Wiślane na Białołęce? To pomysł jednej z kandydatek do Rady Dzielnicy

Bulwary Wiślane na Białołęce?

Warszawiacy pokochali bulwary wiślane. Dla dużej części mieszkańców to ulubione miejsce do spędzania wolnego czasu. I to nie tylko wiosną czy latem. Nic dziwnego, że wszyscy chcą mieć je blisko siebie. Na ciekawy pomysł wpadła kandydatka do Rady Dzielnicy, Kinga Solarek z Koalicji Obywatelskiej. Jak przekonuje bulwary powinny pojawić się także na Białołęce.

"Na Białołęce mamy zaledwie kilka miejsc, gdzie możemy przyjemnie spędzić czas nad Wisłą. Utrudnieniem są także masowo grodzone osiedla, utrudniające dojście do brzegów rzeki. W pobliżu tras spacerowych brakuje oświetlenia. Chciałabym, aby w przyszłej kadencji samorządu jednym z priorytetów dla władz Białołęki i Warszawy było zbudowanie w pobliżu Wisły na Nowodworach większej liczby ścieżek rowerowych, ustawienie siłowni plenerowych i oświetlenie tras spacerowych - szczególnie wału wiślanego" - podkreśla polityk cytowana przez portal Tustolica.pl. Jak dodaje, potrzebne są nowoczesne toalety i większa liczba miejsc dla mieszkańców.

Solarek podkreśla też, że nie zamierza "zabetonować tego cennego obszaru przyrodniczego". Zmiany są jednak jej zdaniem konieczne i oczekiwane przez mieszkańców. A wy co myślicie na temat tego pomysłu?