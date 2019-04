Bulwary wiślane oblegane przez Warszawiaków. Tłumy nad rzeką, pustki w miejscu, gdzie powinny być klubokawiarnie [ZDJĘCIA]

Tłumy mieszkańców Warszawy wyszły na sobotni spacer nad Wisłę. Bulwary kilka lat temu stały się nową reprezentacyjną częścią miasta. "Modę na Wisłę" zapoczątkowały klubokawiarnie. Pierwsze otwierały się, gdy jeszcze nie było eleganckiej promenady i tłumu spacerujących. Właściciele tych miejsc - programem i nietypowymi imprezami zachęcali do spędzania czasu nad rzeką. Dziś ci, który rozpoczęli ten trend musieli przełknąć gorzą pigułkę.

Ostatnio trwały przepychanki pomiędzy władzami a właścicielami nadrzecznych klubokawiarni. W konsekwencji pracę stracił szef Zarządu Zieleni - Marek Piwowarski. W końcu, po konsultacjach i naciska (także medialnych) ogłoszono konkurs na dzierżawę sześciu lokali nad rzeką. Zainteresowani mają czas do 16 kwietnia. Wtedy rozpoczyna się pierwsza faza oceniania (część jawna). W regulaminie nie podano terminu, do którego to nastąpi.

Podano natomiast następne terminy. Druga faza oceniania (część niejawna) musi odbyć się do 14 dni po pierwszej. Następnie rozstrzygnięcie konkursu - 7 dni na poinformowanie wszystkich chętnych, 20 dni na podpisanie umów. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, kwestie formalnie zakończą się w połowie maja. Dopiero wtedy kluby będą mogły się instalować. Najszybciej życie nad Wisłę wróci w czerwcu, ale równie dobrze może być o druga połowa lipca.